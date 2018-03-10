台柬斷交40年 家扶牽起2千公里認養情

2018-03-10 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／柬埔寨報導



柬埔寨教室、教師資源嚴重不足，學校分為上下班，讓學生輪流來上課。 記者呂思逸／攝影 分享 facebook

柬埔寨早在四十多年前就與我國斷交，藉著家扶進駐，台人撫助多名兒童，牽起橫跨兩千公里的認養情。認養人曾金清、陳計玲都出身低收入戶家庭，他們說，當年受各界照顧，如今有能力當然要回饋，國內認養得排隊，不如就幫助國外兒童。

高齡七十五歲的曾金清，即使腰傷不宜久坐久站，仍搭機三小時到柬埔寨，只為能將紅包遞給兩名認養兒。

他說，「我是過來人」，小時候家境貧困，連吃都吃不飽，長大後，廿八歲時又罹病，一度變低收入戶，一直很受別人幫忙，他很感恩，退休後便積極回饋社會。

柬埔寨首都貧民窟以木條、塑膠布，搭建出簡易房舍。 記者呂思逸／攝影 分享 facebook

曾金清透過家扶認養國內外共十六名兒童，每月認養費破一萬元，曾太太說，丈夫一件衣服也不買，褲子破了就縫起來繼續穿，省吃儉用都拿來做公益。曾金清說，盼認養兒長大了也能回饋社會，讓社會越來越溫暖。

廿六歲的陳計玲曾是家扶認養兒，她說，小三那年爸爸因病過世，家中經濟陷入困境，擔任廚工的媽媽微薄薪資，難養活他們三兄妹，幸好家扶認養計畫，她小三到國三，每月都有來自認養人兩千元輔助費。陳計玲說，小時候就立志回饋社會，待工作穩定後，曾寫信感謝從前認養人，自己也開始認養兒童。

家扶基金會執行長何素秋說，「愛不分國界」，目前認養人得排隊才能扶助國內認養童，反觀國外二千名認養童卻等不到認養人幫助，盼社會大眾關懷參與。