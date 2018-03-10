台灣擴大限塑政策 星總理夫人臉書分享

2018-03-10 15:58 中央社 新加坡10日專電



新加坡目前仍不考慮對塑膠袋收費，而是要鼓勵減少使用，降低環境污染，新加坡總理李顯龍的夫人何晶今天透過臉書，分享網路媒體有關台灣擴大限塑文章，獲網友按讚分享。

台灣擴大限塑政策今年元旦上路，擴大購物用塑膠袋管制範圍，網路媒體Global Citizen於2月報導台灣擴大限塑政策，不僅說明台灣的限塑決心，並強調這項政策也是在回應塑膠污染的嚴重性。

新加坡民眾平日對塑膠袋需求量大，購物多半使用商場免費提供的塑膠袋，鮮少自備環保袋。

新加坡環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連?最近表示，新加坡並不是直接掩埋塑膠用品垃圾的國家，而是採取焚化方式，即便改用其它紙製或可生物分解用品，仍會帶來環境破壞。

許連?認為，禁用塑膠袋或對塑膠袋收費等措施，均無助改善環境，最佳解決方式是鼓勵可以重複使用的環保袋或食物容器。

不過，部分新加坡民眾逐漸意識到過度使用塑膠袋可能造成環境危害，呼籲少用塑膠袋。

李顯龍的夫人何晶經常使用臉書分享新聞，她今天也透過臉書分享外國網路媒體報導台灣擴大限塑文章，讓不少網友留言按讚，共同分享台灣推動環境保護的成果。

台灣從元旦起擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，管制對象由7大類擴大為14類。新增7大類管制對象包括藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等。

至於新增納管的8萬家商店不得免費提供購物用塑膠袋，預估一年可再減少約15億個塑膠袋。