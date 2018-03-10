63歲史博館將閉館準備轉型 發展台灣的中華文化

2018-03-10 04:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國立歷史博物館的紅牆綠瓦，襯著冬天清雅、夏天燦爛的植物園荷花池，是台北最美的風景之一。1955年創建的史博館，七月起首度全面閉館整修兩年半，6萬件文物也將首度全盤清點、重新詮釋寫介紹文字。重新開幕的史博館，從內到外，都將以全新風貌佇立於荷花池畔。

「我想讓史博館更接地氣，發展『在台灣的中華文化』。」二月上任的史博館館長廖新田，談起史博館一甲子來首次「轉型」，壯志滿懷。廖新田原為台藝大藝術管理與文化政策研究所教授兼人文學院院長，借調到史博館當館長。專長為台灣史和台灣藝術史。他透露，出國留學返台的第一份工作，便是到史博館擔任展覽組組員。

他表示，史博館的中國宮殿外型、紅牆綠瓦都不會改變，「顏色變了，跟荷花池怎麼配？」但會在紅牆中加玻璃增添通透感，柔和「萬仞宮牆」帶給民眾的距離感；史博館和植物園之間的通道太過窄小，也會做更寬廣、舒適的通道。他保證，未來在植物園漫步、賞荷的民眾，會看到一座更友善、親民的史博館。

廖新田面臨的更大挑戰，是史博館典藏的6萬件文物。閉館期間除了全面清點文物、還將為每件文物重寫250字的介紹文字，等於重寫文物歷史。這些文物多為1949年後隨政府播遷來台的中華古文物，如青銅器與唐三彩。政權遞嬗後，在「建立台灣主體性」的要求下，如何重新詮釋這些象徵「中國古代文明」的文物？史博館會不會面臨「去中國化」的危機？

「我不會否認它們源自中華文化，但會更強調跟台灣的連結。」廖新田舉例，青銅器上的圖騰，半世紀前曾影響台灣的五月畫會。而如畫家傅狷夫來台後，用中國傳統水墨畫描繪台灣山水，台灣山水也影響他創造新的水墨技法。他表示，新的文物介紹會「打開這些文物跟台灣的連結。」史博館重新開館後的常設展，挑選的文物也會更重視跟台灣的連結。

廖新田長年研究中國碑派書畫，自己也喜歡寫書法，還曾在澳洲國立大學開書法課，教外國人寫書法，「這樣的我怎麼會『去中國化？』」

他認為，過去的台灣歷史教育太重視「遙遠的地方」，跟腳下的這片土地太疏離。他想透過史博館「發展在台灣的中華文化，讓中華文化更『接地氣』」。

「台灣像一個接點，在歷史的時空之中，不同文化在此產生連結、迸出火花。」廖新田指出，史博館會用開放的歷史觀詮釋文物，「不提供唯一答案，讓民眾自己找尋文化認同。」史博館閉館後他將到瑞士、德國的歷史博物館考察，看他們如何透過博物館解讀複雜歷史。

閉館期間，史博館的六萬件文物將分批「寄宿」故宮、中研院與國美館。廖新田表示，此次「文物大遷徙」促成難得的館際合作，如史博館明年將與故宮合辦「張大千書畫展」，兩館擁有的張大千收藏首次合壁，將是史上規模最大的張大千展。

此外，史博館將打造一輛輛「行動博物館」，將館內珍藏的古代錢幣巡迴全台展出，讓偏鄉兒童也能看展。史博館的文物也將在陸續在全台四大美學館展出，做到「休館不打烊」。史博館已在台大法學院租了一層樓，90位史博館工作人員閉館期將在此處辦公。

廖新田透露，史博館準備在新北市興建五層樓、900坪的「文物典藏館」，文物的典藏與修復皆在此，讓主館挪出更多空間展覽。植物園中的五處台銀宿舍群，也將挪為史博館的文創與教育推廣空間。整修後的史博館展覽空間由700坪增加到900坪，公共服務空間（餐飲文創）則從300坪增到600坪。

史博館的入口處不大、會議廳也太小。廖新田說，改造後的史博館將在門口挖一處地下空間，打造150人的會議廳，改善史博館的入口意象。