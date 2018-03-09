閱讀秘書／綠鬣蜥貌似「酷斯拉」

2018-03-09 23:40 聯合報 南市農業局森林及自然保育科提供



圖／吳淑玲 分享 facebook

綠鬣蜥外貌似恐龍、日本電影怪物「酷斯拉」，因電影「侏羅紀公園」引起飼養風潮，原產於中南美洲，喜歡生活在灌溉溝渠、溪流等水岸樹叢處，幼年時很可愛，但成體可達1.5公尺以上、體重超過4.5公斤，還會發出「嘶！嘶！」聲音，但其實綠鬣蜥屬於草食性，並不會主動攻擊人，但常侵入農地，吃蔬菜、水果，導致作物毀損，加上體型大，台南曾擒獲最長達1.7公尺，引起民眾恐懼。（南市農業局森林及自然保育科提供）