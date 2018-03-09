【重磅快評】噴劑比潑紅漆有創意 警方別用大砲打小鳥

2018-03-09 16:51 聯合報 主筆室



獨派團體今天在北社舉行「慈湖潑漆暨遭拘提暨相關言論遭封殺」記者會，大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉闖入會場對蔡狂噴生髮劑。圖／中央社 分享 facebook

台灣北社及蔡丁貴等獨派團體上午舉行開記者會說明慈湖潑漆行動，大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉闖入會場對蔡狂噴生髮劑，警方據報立刻趕到並把胡帶回派出所；噴液事件可視為二二八慈湖陵寢潑漆事件的續集，雖有創意卻無法緩和對立，作法固不足取，但追根溯源，仍在於二二八慈湖陵寢潑漆處理不當所致。

二二八當天，獨派青年前往桃園慈湖的蔣中正總統陵寢，恣意朝靈柩及遺像潑灑紅漆，現場軍方人員竟未阻止，還讓這些獨派青年等拉布條大呼口號，最後眼睜睜看著他們揚長而去；相關人員事前沒有部署因應，未後也未積極追究，只想大事化小，小事化無，惹得輿論沸騰，社會對立升高。

果然，桃園慈湖陵寢潑漆事件後，三月三日中華統一促進黨捍衛隊隊長李承龍等人就闖入新店山區蔡英文總統父親蔡潔生墓園，被警方發現帶返派出所；新店警方為避免報復事件發生，每日還編排勤務巡守，惹得基層怨聲四起。

桃園市長鄭文燦、行政院長賴清德察覺社會氛圍風向，數日後表態不能接受這種潑漆行為，檢警才積極展開調查，傳喚潑漆成員，訊後命交保候傳，但也引來台大學生聲援潑漆青年，這些紛擾折騰大量耗損社會成本，苦果卻由全民承擔。

自由台灣黨黨主席蔡丁貴力挺潑漆青年，不僅到桃園地檢署聲援，還說這些青年學生對蔣靈柩潑漆是為了表達訴求，潑完是可清理的，沒有破壞性，而這番說詞反成了胡志偉朝他噴生髮液的藉口，胡說「若潑漆擦掉就好，那生髮劑不喜歡也擦掉啊！」如果蔡丁貴的說法成立，胡志偉的說法也沒什麼不對。

對照二二八桃園慈湖陵寢潑漆現場的處理，今天北市警方處理噴生髮劑事件堪稱明快，只不過，蔡丁貴一直躲閃，事後也沒說要告，警方應衡平處理，別用大砲打小鳥，反而成了箭靶。