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葉毓蘭談319槍擊案：真正的受害者是「刑警」

2018-03-09 15:47聯合報 記者袁志豪╱即時報導

葉毓蘭表示，侯友宜率領警察弟兄，為台灣治安拼搏31年，在重大刑案的現場總是身先士...
葉毓蘭表示，侯友宜率領警察弟兄，為台灣治安拼搏31年，在重大刑案的現場總是身先士卒。圖／葉毓蘭提供
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行政院通過刑法修正草案殺人死亡重罪，追訴無期限，曾經參與劉邦友血案偵辦的前新北市副市長侯友宜今天上午表示絕對贊成，另外針對前副總統呂秀蓮批評319槍擊案沒有查清楚、縱容罪犯，侯友宜表示，有新事證就提出來做專業的討論，「追求真相是我的本性和職責。」

前警大教授葉毓蘭今天也在臉書暢談「三一九案真正的受害者：刑警」，指出319槍擊案發生後到結案五百多天，超過800名員警不眠不休的偵辦，多少刑警的家人在那段時間看不到他們的兒子、丈夫、父親，最後甚至還有六名員警被以貪瀆起訴，雖然終獲無罪判決，六年的煎熬，其中的辛苦，不足為外人道。

葉毓蘭表示，319槍擊案從2004年的3月19日發生開始，2005年8月17日由最高法院檢察署檢察總長吳英昭正式宣布結案，五百多個日子裡，投入了800多名警力進行偵辦、查訪、鑑識。

專案小組的主要成員是刑事警察局鑑識科從科長程曉桂以降，綜合、物理、化學、測謊、照相、聲紋、印文各組與法醫室，幾乎精銳盡出；外勤偵查，則由負責重案查緝的偵一隊一、二、三組，與南部打擊犯罪中心的偵八隊一組。

特別是偵一隊當時收到侯友宜的命令：「全部待在台南專心辦案，319槍擊案不破，你們就不要回台北！」至於侯友宜則每天都一早搭機南下，再搭下午一點多的飛機北返，才能因應當時除了偵查319槍擊案的重擔外，還有在國內犯下多起擄人勒贖重案的「小黑」張錫銘案

飛機搭多了成為常客，航空公司也會貼心地將第一排的位子保留給侯友宜，方便他在航程中繼續處理公事，空服員也很少打擾。有一次，復興航空的座艙長一反常態，頻頻來噓寒問暖，欲言又止。

侯友宜望了望這位美麗的座艙長名牌「姜美琪」，沒有印象曾經有過接觸。姜開口「局長，你們刑警是不是都很忙」、「是不是常常不回家？」侯友宜慎重回答：「如果有案件正在緊鑼密鼓的偵辦，有時的確會廢寢忘食，幾天不回家都有可能!」姜美琪又反覆追問，「現在刑事局除了319槍擊案，還有其他大案嗎？」

侯友宜開始起疑：「這應該不是單純的閒聊了」，看到侯臉上出現疑問的神情，姜女才和盤托出：「局長別誤會，我的先生也是你在刑事警察局的手下，他最近常常晚歸，有時還不回家；我見到局長的機會比看到自己老公還多，刑警真辛苦！」

原來，姜美琪的先生是刑事局偵三隊的洪松田，姜平常不敢打擾侯友宜休息，從未相認；那幾天是因為偵三隊偵辦重案無法回家，又因為保密無法向妻子明說，姜女才忍不住開口詢問。

至於被派在台南專責偵辦319槍擊案的偵一隊同仁更是辛苦，他們執行協助情資蒐整、槍彈流向清查與通聯資料的分析，319專案小組為了追查真相，一共向中華、和信、遠傳、台灣大哥大、東信、泛亞、亞太、大眾等八家行動電話業者，取得197億八千九百餘萬筆通聯資料。

為了要處理分析這將近200億筆通聯，刑事警察局的電腦光想儲存，就嚴重當機，最後還是商請國家高速網路計算中心協助。

偵一隊同仁被派在台南不准回家的命令，沒有人敢違反，但是，誰也沒有想到這個案子會偵辦超過一年；同仁有時接到家裡來電，父母病了、妻兒有事，只能利用出外查案或洽公時，順道回家看一下家人，然後立刻就衝回台南。

沒想到兩年後，調查局在調查一起人蛇集團案，監聽到刑事局偵一隊同仁在偵辦319槍擊案期間，曾有開公務車回家的情事，以涉嫌浮報出差費、交通費、過路費等費用，金額從新台幣數百元到數萬元不等，以貪汙罪中的涉嫌利用職務機會詐取財物罪將偵一隊的六名幹員送辦，起訴六年後終於無罪定讞。

談到這一段，侯友宜總是非常不捨，眼眶泛紅：「都是我思慮不周，害到弟兄；案子不破，就不准他們回家！害他們必須利用查案之便，順道回家略盡人子、人夫、人父之責，害他們遭受不白之冤。」

偵一隊陳志勇、林振瑞、徐信男、郭德祥、李志祥及陳仁嘉等六官警被起訴後，他們的隊長王志超力抗來自檢調的壓力，堅持到判決前才讓他們停職；停職期間，辦理提前退休的王志超，被侯友宜推薦到國內科技大廠工作，王領到薪水後，不忘正在蒙難的弟兄，還將他的部分薪資拿出來照顧他們的家人。

葉毓蘭指出，這個國家，從來不知道如何寶貝我們的治安英雄，如何照顧我們的警察弟兄。患難見真情，還好我們有可以同甘共苦的弟兄！

侯友宜槍擊警察

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