祈家威批反同公投違憲 要求中選會駁回

2018-03-09 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



中選會今天將舉行反同團體提出的「婚姻定義」及「同性伴侶專法」公投聽證會，伴侶權益聯盟稍早舉行記者會，批評此項公投牴觸憲法，並譴責反同組織「下一代幸福聯盟」操弄違憲公投，企圖用公投手段煽動台灣社會對多元性別的恐懼與歧視。推動同志運動超過30年的祈家威今天也現身批評反同公投侵害人權、違憲，要求中選會依法駁回。

伴侶盟理事潘天慶表示，從釋字第748號理由書第12段可明確看出，大法官認為在釋字第748號解釋做成以前，婚姻是限於一男一女；而釋字第748號之所以說「違憲」，指的就是「婚姻限定為一男一女」這件事。既然如此，「婚姻限定為一男一女」的公投提案，或「在婚姻限一男一女的前提下」的專法公投案，非但不是創制新的立法原則，反而是企圖複製延續已被宣告違憲的事項，當然違憲。

伴侶盟理事長許秀雯批評，「專法公投」除了內容違憲，另外也明顯牴觸公投法「一案一事項」原則，且所稱「專法」內容欠缺明確性，一般人無從理解其真意，中選會應予以駁回。