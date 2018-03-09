新聞學大師鄭貞銘公祭 3月10日台北一殯舉行

2018-03-09 14:57 聯合新聞網 台北訊



新聞學大師鄭貞銘教授公祭，訂於3月10日上午8時30分，在台北市第一殯儀館景行廳舉行，治喪委員會榮譽主任委員馬英九前總統將親臨致祭，前中國國民黨主席吳伯雄講述鄭教授生平行誼。

鄭教授服務國民黨黨職22年，將由前監察院長錢復主祭，前台灣省主席趙守博、前國安會秘書長胡為真、實踐大學董事長謝孟雄、前行政院新聞局長趙怡四人代表覆蓋黨旗。中國文化大學、國防大學復興崗政戰學院、世新大學、銘傳大學等校及中央社、中央日報等單位，都將派代表致祭，文化新聞系第一屆至第56屆系友，將到場執禮，送鄭老師人生最後一程。

鄭貞銘病逝於2月19日（農曆正月初四），享年83歲，靈骨安厝台北慈恩園，與慈母團圓。

10日當天下午13時30分，中國文化大學、校友總會暨新聞系所校友會在陽明山文大曉峰紀念圖書館音樂廳，共同舉辦追思音樂會。

治喪委員會特地安排交通專車，在台北火車站東三門、第一殯儀館載運各界人士，前往陽明山文化大學校本部追思致敬。

鄭貞銘教授，福建省林森縣（今福州市閩侯縣）人，幼年家貧，父親早逝，母親含辛茹苦撫養六子女，從小立志，艱苦向學，以第一志願第一名成績畢業於政大新聞系所，終身著述不斷、誨人不倦，啟迪無數青年學子找到人生目標。

75歲退休後，鄭教授戮力完成《百年大師》，並在兩岸巡迴辦「大師講座」近百場，聽眾數萬人，其後再以五年時間建構「大師工程」，策畫「百年系列」，行文如春蠶吐絲，至死方盡，謝孟雄教授譽為「現代司馬遷」。他曾剖析自己創作《百年大師》的初衷，「主要是想做一個點燈的人，為年輕人指引未來的路。」

鄭貞銘教授一生最偉大成就，是他累積半世紀的師生情，及工作夥伴的相知相惜，名家張佛千曾贈詩：貞勵風霜貞木常綠，銘勒金石銘盤日新。