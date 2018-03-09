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MLB／難忘虎父訓練陰影 鈴木一朗挽不回父子情

拒絕保育退步的國土計畫 環團請政府三思

2018-03-09 14:36聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

內政部全國國土計畫草案原與環團溝通多次，但在農曆過年後，水庫集水區認定卻大翻轉的改變，於是監督全國國土計畫聯盟、台灣水資源保育聯盟等團體下午帶著「拒喝毒水」等標語，到營建署大門口抗議，並將汙水倒入營建署大門內，要政府三思，勿草率修訂草案。

環保團體到營建署抗議，呼籲政府勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/攝影
環保團體到營建署抗議，呼籲政府勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/攝影
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環保團體將污水倒入營建署大門內，要政府三思，勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/...
環保團體將污水倒入營建署大門內，要政府三思，勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/攝影
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環保團體將汙水倒入營建署大門內，要政府三思，勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/...
環保團體將汙水倒入營建署大門內，要政府三思，勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/攝影
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環保團體到營建署抗議，呼籲政府勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/攝影
環保團體到營建署抗議，呼籲政府勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/攝影
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環保團體將汙水倒入營建署大門內，要政府三思，勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/...
環保團體將汙水倒入營建署大門內，要政府三思，勿草率修訂全國國土草案。記者楊萬雲/攝影
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台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示水資源是國家安全，提供民生用水，應加以保護...
台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示水資源是國家安全，提供民生用水，應加以保護。記者楊萬雲/攝影
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內政部水庫水資源

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