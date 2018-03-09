媒體中的八家將：8+9、八嘎囧與痞踏辣

相關新聞
CPTPP完成簽署 外交部:持續展現我意願來爭取加入2018-03-09 09:35
文創院轉型文策院再戰立院 台創中心也想轉型設計院2018-03-09 03:51
「台灣之光」陳樹菊生病動手術 1個多月沒擺攤2018-03-09 00:17
學「韓流」那樣威 文創院轉型文策院...等立院點頭2018-03-09 00:11
核廢回饋金1桶200元 恆春鎮代：不調高就抗爭2018-03-08 23:41
保障人權 警登門「查戶口」將廢除2018-03-08 23:41
「查水表」不再發生？警署修法廢家戶訪查2018-03-08 15:44
聯晚精采30／金介壽：沒聯晚報導 就沒成功登島2018-03-08 14:05
聯晚精采30／馬英九：看到有人登釣魚台 就特別激動2018-03-08 14:04
聯晚精采30／保釣 聯晚一路緊緊跟隨2018-03-08 13:58
避免擾民 警：查戶口早就改「側面訪查」2018-03-08 13:46
內政部修法 警察家戶訪查將成歷史2018-03-08 13:45
文化內容策進院設置條例草案 行政院今通過2018-03-08 13:19
同志團體發起「聽證會排隊」爭取發言機會2018-03-08 12:38
政院通過刑法修正案 犯殺人罪不受追訴權時效限制2018-03-08 12:34
查共匪、抓逃犯 警察家戶訪查最早從日治時代就開始2018-03-08 12:07
零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？2018-03-08 11:43
「查水表」走入歷史 內政部擬修法員警不必再家戶訪查2018-03-08 11:20
家戶訪查將走入歷史 基層員警：治安需全民力挺2018-03-08 11:15
警察查戶口將走入歷史 民眾：早該廢除了2018-03-08 11:07
評／學國際音標更有助於國際接軌？2018-03-08 11:02
警查戶口走入歷史 小市民無感：根本沒被查過2018-03-08 10:54
休市爭議 漁畜批發與蔬果市場脫勾？陳吉仲不贊成2018-03-08 10:35
評／為著明天的鰻魚苗，修養生息吧！2018-03-08 10:13
4到7年級生的青春回憶 救國團青年中心能跨生死關？2018-03-08 09:00
人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發2018-03-07 16:07
菲國經濟成長未雨露均霑 昔來台移工盼再來2018-03-07 12:06
1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土2018-03-02 08:54
台大教授被挖角：留在台大，我不會變強2018-03-02 08:46
法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生2018-03-01 10:41
雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人2018-02-09 14:40
熱門文章
綠台南市長初選 黃偉哲出線大勝陳亭妃！葉宜津墊底2018-03-08 12:15
黃偉哲初選勝出 妹黃智賢說：莫忘約定 請不要貪汙2018-03-08 13:36
提廢注音卻落選 葉宜津臉書湧注音：ㄐㄧㄚ一ㄡˊㄏㄠˇ ㄇㄚ˙2018-03-08 19:16
支持者要求脫黨參選 陳亭妃：我說的不清楚嗎？2018-03-08 14:45
李艷秋：女性當上總統 做成這樣也沒讓女性臉上增光2018-03-08 21:10
黃偉哲與許忠信將對決南市長？扁「新勇哥物語」預言2018-03-08 21:55
網友選北市長 西瓜大勝柯文哲、蔣萬安2018-03-08 15:50
潑漆政治學 老蔣、毛澤東全受災 她還常被分屍…2018-03-09 08:00
老保釣馬英九最自豪簽了這協議 「只有魚不開心」2018-03-08 11:43
潑漆案 林彥廷：兩蔣的統治精神 至今仍主宰台灣？2018-03-09 04:00
運動選手在「廢墟」裡吃便當 網友：林右昌德政？2018-03-08 12:46
高涌誠：敬酒罰酒比喻並非針對台大也無威嚇台大意思2018-03-08 22:54
嘉義縣長初選爭議 張明達發重誓要對手也跟進2018-03-08 20:53
南市初選民調大勝 黃偉哲：嚇出一身汗2018-03-08 15:40
【即時短評】黃偉哲殺出血路 新潮流保住台南地盤2018-03-08 12:27
進總統府溝通軍人年改 綠委：將提將官分級處理2018-03-08 11:05
送侯友宜玉蘭花 律師背後原因有洋蔥2018-03-08 20:56
陳亭妃最新聲明：無法接受民調提前公佈 懷疑有問題2018-03-08 13:44
銳鳶無人機上次也摔在阿里山 調查報告全本曝光可攻錯2018-03-08 15:32
議員犯案逃海外超過時效後再度當選 陳師孟要查2018-03-08 17:37
神隱多日？吳音寧：歹勢，當時只想到怎麼做事2018-03-08 11:54
台南市長黨內民調大勝 黃偉哲嚇到摀嘴嘴2018-03-08 12:46
軍方無人機墜落校外 武潭國小50人目睹嚇傻2018-03-08 13:03
被陳景峻罵成這様 羅智強：吳音寧該打包走人了2018-03-09 08:26
驚！海軍鋭鳶無人機墜落國小 移撥後首宗墜機意外2018-03-08 13:02
馬英九簽台日漁業協議 羅智強：蔡英文只能豎大拇指2018-03-08 13:28
黃偉哲出線 謝龍介：陳亭妃應快提重新初選2018-03-08 12:47
【即時短評】推西瓜都會贏 綠南市初選吃台南人夠夠2018-03-08 12:44
國民黨6位女縣市長參選人 大跳抖肩舞造勢2018-03-08 11:39
護墓升級！防蔡英文父墓園遭亂入 警監視器對著拍2018-03-08 16:52
觀察站／新潮流續守台南 派系整合考驗黃偉哲政治智慧2018-03-08 14:39
黃偉哲勝出 代理市長：樂見民進黨以民主機制完成初選2018-03-08 19:57
連休造成菜價崩跌 丁守中：柯P應換掉吳音寧2018-03-08 15:52
戰高雄缺糧草 韓國瑜選不選？「不會歹戲拖棚」2018-03-09 00:10
國名遭改…我致函瑞典抗議 要求恢復原名2018-03-09 05:09
AIT前處長：對於台北能堅守20個邦交國 我很驚訝2018-03-08 17:20
黃偉哲出線！王定宇：黨內團結最重要2018-03-08 14:38
泛藍台南整合 陳子敬加入民調2018-03-09 00:04
陳亭妃尊重初選結果 選前官司提告到底2018-03-08 14:02
藍營台南市長候選人何時出線？謝龍介：不能急就章2018-03-08 15:03
留言