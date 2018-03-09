CPTPP完成簽署 外交部:持續展現我意願來爭取加入

2018-03-09 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



11個亞太國家今天簽署瘦身版的跨太平洋夥伴協定（TPP），名為跨太平洋夥伴全面進展協定，將降低關稅。圖為日本代表（左）與墨西哥代表握手合照。 路透 分享 facebook 「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）11個成員國於8日在智利聖地牙哥完成簽署，外交部祝賀CPTPP成員國邁入亞太區域經濟整合新的里程碑，並表示我國樂見各國儘早完成國內批准生效程序，並開始接受包括台灣在內的新會員加入，擴大經貿整合效益。

外交部表示，將持續向CPTPP成員展現我參與區域經濟整合的意願及努力，以爭取在適當時機加入CPTPP。

外交部表示，CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），是一個高標準的自由貿易協定，在美國退出後，其餘11個成員國在2017年11月間藉由暫停部分條款的生效，維持協定的完整性，促成此一劃時代的亞太區域經濟整合。成員國當中，日本、新加坡、馬來西亞及越南是我國前10大貿易夥伴，若我國加入CPTPP，將有助於與區域內其他成員進一步成長與合作，共同促進亞太繁榮。

外交部表示，CPTPP有關新會員加入的條款，維持原TPP的精神，將於生效後接受任何國家或個別關稅領域申請加入，蔡英文總統及行政院長賴清德已指示各部會全力以赴，做好爭取參與CPTPP的準備。