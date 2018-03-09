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文創院轉型文策院再戰立院 台創中心也想轉型設計院

2018-03-09 03:51聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

行政院今(8日)通過文化部提出的「文化內容策進院（文策院）設置條例」草案，將函請立法院審議，推動成立文策院。文化部表示，文策院將成為連結政府與民間的專業中介組織，聯手台灣創意設計中心等組織形塑台灣文化品牌，以國家隊概念進軍國際。

南韓成立中介組織「創意內容振興院」，支持政府推動文創政策，成功打造「韓流」。文化部也曾研擬類似的「文化創意產業發展研究院」（文創院），法案卻卡在立法院多年。

文創院屬財團法人，以研究調查、提供政策建議為主。文化部長鄭麗君上任後，認為文創院不足以解決產業斷鏈問題，將文創院轉型為「文化內容策進院」（文策院）。

和文創院相較，文策院採行政法人，吸收人才和資金的方式都較財團法人更具彈性。行政院長賴清德在院會中表示，設置文策院的目的，是希望以行政法人的方式，吸引更多專業人才，促進資源整合與資金投入。

文策院的功能也比文創院多元。除了研發調查與人才培育，還包括建構文化金融體系，統籌政府資金與引入民間資金投資文化內容產業。此外，文策院也將營運國家文化記憶庫、整合文化科技應用、拓展國內外通路。文化部表示，文策院成立後，將同步推動文化部組織調整。

經費方面，文策會可接受國內外公私立機構、團體及個人之捐贈，亦可透過自身的營運、受託研究與提供服務和產品，累積資金。

鄭麗君表示，文化部已爭取到國發基金匡列60億元經費，用於文化內容投資計畫，預計四月上路。文策院上路後，相關投資機制也會跟文策院結合。

台灣創意設計中心（台創中心）董事長張基義表示，南韓除了設置協助文化部的「創意內容振興院」，也在產業資源部（經濟部）旗下設置「設計振興院」，協助政府推動設計相關政策，雙管齊下打造文創力。

經濟部旗下的台創中心，多年前也曾研議升格為「台灣設計研究院」，進一步提供設計政策的研究與建議。張基義指出，受限於不穩定的經費，現階段台創中心業務偏推廣式活動，缺乏設計研發能力、對於設計產業轉型的力道不足。他希望經濟部也能效法文化部，加快腳步提出台創中心轉型的草案，全面推動台灣文創產業升級。

台灣創意設計中心業務多為推廣設計的活動，圖為2018金點設計獎海報。圖/台創中心...
台灣創意設計中心業務多為推廣設計的活動，圖為2018金點設計獎海報。圖/台創中心提供
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文創產業文化部

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