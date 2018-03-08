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保障人權 警登門「查戶口」將廢除

2018-03-08 23:41聯合報 記者陳金松／台北報導

警政署研擬修改「警察勤務區家戶訪查辦法」，除非是治安顧慮人口或有明確犯罪事證，未...
警政署研擬修改「警察勤務區家戶訪查辦法」，除非是治安顧慮人口或有明確犯罪事證，未來警方不得再任意上門查戶口。 圖／聯合報系資料照片
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為保障人權，警察未來不得再任意到民眾家中訪查。警政署研擬修正「警察勤務區家戶訪查辦法」，未來除非是治安顧慮人口或有明確犯罪事證，警方不得再任意上門。

警政署防治組初步規畫「警察勤務區家戶訪查辦法」（俗稱查戶口）的修法方向，現有十七條條文將整併成十一條，條文中「家戶訪查」字眼全數刪除。

此次修法主要來自近年多起警察藉口「查水表」引發的爭議，內政部葉俊榮要求警政署從制度面檢討家戶訪查勤務；但實務上，警察早已沒有早期挨家挨戶的「查戶口」業務，至於結合勤區查察側面探訪，卻被指控「查水表」的爭議行為，多半來自上級指示或是民眾誤解。

「誰要查戶口啊！但長官叫你去能不去嗎？」有官警認為，廢除家戶訪查當然是進步的象徵，可減少基層員警負擔，但員警會被詬病的「查水表」事件，多半是上級下令，「最好以後都沒有這種吃力不討好的工作」。

早期戶警合一，警察有戶口查察工作，解嚴之後戶警分立，業務回歸戶政單位。二○○七年警察勤務條例修正，「戶口查察」改「家戶訪查」，規定一年至少訪查一次，自此就已經沒有「查戶口」名詞，後來又因考量人權和隱私，連「非治安顧慮人口」也全免除不查。

有官警說，實務上警察既已沒有查戶口業務，挨家挨戶訪查早已不實施，警察在執行面問題不大，修法主要是文字修正，廢除家戶字眼，回歸實務面；關鍵是牽涉政治敏感性的「查水表」，長官有沒有勇氣說不。

警察內政部葉俊榮

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