「台灣之光」陳樹菊生病動手術 1個多月沒擺攤

2018-03-09 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



「台灣之光」陳樹菊傳出身體不適開刀在家療養，民眾十分關心。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

愛心菜販陳樹菊阿嬤過年前因腸道疾病動手術，她在台東市中央市場的攤位已經一個多月沒做生意。不少民眾和顧客聽說樹菊阿嬤生病，紛紛給予祝福，希望她早日康復。

六十七的陳樹菊靠賣菜賺五塊、十塊，慢慢積攢下來，用來認養院童、回饋國小母校及捐助宗教團體，二○一○年獲選富比士雜誌亞洲慈善英雄人物榜，同年再獲時代雜誌百大人物之「英雄」項目第八位，兩年後又榮獲麥格塞塞獎，成為國人眼中的台灣之光、庶民典範。

陳樹菊攤位隔壁的菜攤老闆說，一月多月前發現樹菊阿嬤身體不太舒服，大家都勸她好好休息，但她就是不肯，堅持要賣菜，每天如常清晨就在市場整理蔬菜，沒想到不久就聽到她生病的消息，至今都沒看到她來市場。

「過年前就沒看到樹菊阿嬤賣菜了」，還有攤販說，樹菊阿嬤曾說腸子有點問題，可能要住院開刀治療。據說她在過年前住院開刀，目前留在家裡調養。市場同行都希望她趕快好起來，也有很多顧客經過攤位，也會關心詢問。

陳樹菊阿嬤長年在中央市場賣菜，已不是第一次身體出狀況。二○一○年她因下肢靜脈曲張痼疾，加上退化性關節炎，到台北接受血管外科微創手術。二○一四年又因賣菜憋尿引起腎臟發炎，治療十二天才出院。這次再傳住院開刀，讓很多人擔心阿嬤的健康。