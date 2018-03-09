學「韓流」那樣威 文創院轉型文策院...等立院點頭

文化部長鄭麗君上任後，認為文創院不足以解決產業斷鏈問題，將文創院轉型為文策院。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院昨天通過文化部提出的「文化內容策進院設置條例」草案，將函請立法院審議，推動成立文策院。文化部表示，文策院將成為連結政府與民間的專業中介組織，聯手台灣創意設計中心等組織形塑台灣文化品牌，以國家隊概念進軍國際。

南韓成立中介組織「創意內容振興院」，支持政府推動文創政策，成功打造「韓流」。文化部也曾研擬類似的「文化創意產業發展研究院」（文創院），法案卻卡在立法院多年。

文創院屬財團法人，以研究調查、提供政策建議為主。文化部長鄭麗君上任後，認為文創院不足以解決產業斷鏈問題，將文創院轉型為文策院。

和文創院相較，文策院採行政法人，吸收人才和資金方式都較財團法人更彈性。行政院長賴清德在院會中表示，設置文策院的目的，是希望以行政法人的方式，吸引更多人才，促進資源整合與資金投入。

文策院的功能也比文創院多元。除了研發調查與人才培育，還包括建構文化金融體系，統籌政府資金與引入民間資金投資文化內容產業。此外，文策院也將營運國家文化記憶庫、整合文化科技應用、拓展國內外通路。

鄭麗君表示，文化部已爭取到國發基金匡列六十億元經費，用於文化內容投資計畫，預計四月上路。文策院上路後，相關投資機制也會跟文策院結合。

台灣創意設計中心（台創中心）董事長張基義表示，南韓除了設置協助文化部的「創意內容振興院」，也在產業資源部（經濟部）旗下設置「設計振興院」，協助政府推動設計相關政策，雙管齊下打造文創力。

經濟部旗下的台創中心，多年前也曾研議升格為「台灣設計研究院」，進一步提供設計政策的研究與建議。張基義表示，希望經濟部也能加快腳步提出台創中心轉型的法案，全面推動台灣文創產業升級。