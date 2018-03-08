核廢回饋金1桶200元 恆春鎮代：不調高就抗爭

2018-03-08 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



屏東縣恆春鎮民代表盧榮士認為核廢料回饋金計算標準低得離譜，昨天在代表會臨時會上高舉抗議看板，怒嗆「核廢料滾出去」。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook

屏東縣恆春鎮代表盧榮士昨天在臨時會怒指核3廠貯存的低階核廢料，回饋金計算標準每年每桶200元，低的離譜，他認為應調高到1千元，若理性呼籲不得要領，將走上街頭抗爭，請核3廠移除核廢；恆春鎮長盧玉棟表示，除了核廢料回饋金要調，現有電協會回饋金也應隨通貨膨脹調高，以消民怨。

因台電覓核廢料最終貯存場計畫受阻，核3廠低階輻射汙染物和高階的用過核燃料棒，只好就地存放，去年底累計8600桶；依「台電核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋要點」，設施所在公所年度回饋金，為設施上一年底貯存的低階核廢料每桶200元，用過核子燃料每公噸鈾1.5萬元，恆春鎮公所去年獲1887萬元回饋金。

「恆春人的命實在不值錢，核廢料地方回饋金竟低到每年每桶200元，這合理？」鎮代表盧榮士昨在代表會臨時會對核3廠「隔空喊話 」，怒指核3廠運轉30多年來，火災、機件問題狀況不斷，居民心理恐懼和威脅不斷提高，核廢回饋金卻低得離譜，下周開鄉親說明會後，若經濟部或台電沒有正面回應，只有抗爭一途。

鎮長盧玉棟對現行電協會回饋金的計算標準也不滿，他說，核電廠和火力發電廠的危險性天差地遠，回饋金不能一體適用，要有差別；再者，「台電促進電力發展協助金執行要點」92年起調到1%後即未調，但電費已漲多次，物價也漲不停，1%早已不符實際需求，連同核廢料回饋金都要調高。

核3廠表示，電協會回饋金和核廢料回饋金涉及修法，非台電權責，兩項回饋金的計算公式都是專家學者研究後訂定，由行政院送立院審議通過，不可能針對單一地區調高，呼籲民眾要理性面對。