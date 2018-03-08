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李艷秋：女性當上總統 做成這樣也沒讓女性臉上增光

李艷秋：女性當上總統 做成這樣也沒讓女性臉上增光

2018-03-08 21:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

今天3月8日是婦女節，資深媒體人李艷秋在粉絲專頁貼文表示，有沒有婦女節一點都不重要，即便女性已經當上總統，做成這樣也沒有讓女性臉上增光，大家還是將自己照顧好。

李艷秋的貼文，附上一張她在跑步機上汗流浹背的背影，tag：繼續加油。

李艷秋表示，有沒有婦女節一點都不重要，不尊重女性的，不會因為有這個節日而改變，即便女性已經當上總統，做成這樣也沒有讓女性臉上增光，所以，婦女同胞還是多關心自己一點，為愛我們的人及我們愛的人，把自己照顧好吧！

李艷秋的貼文，附上一張她在跑步機上汗流浹背的背影，tag：繼續加油。翻攝李艷秋新...
李艷秋的貼文，附上一張她在跑步機上汗流浹背的背影，tag：繼續加油。翻攝李艷秋新聞夜總會粉絲專頁
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李艷秋

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