李艷秋：女性當上總統 做成這樣也沒讓女性臉上增光

2018-03-08 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今天3月8日是婦女節，資深媒體人李艷秋在粉絲專頁貼文表示，有沒有婦女節一點都不重要，即便女性已經當上總統，做成這樣也沒有讓女性臉上增光，大家還是將自己照顧好。

李艷秋的貼文，附上一張她在跑步機上汗流浹背的背影，tag：繼續加油。