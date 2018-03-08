「查水表」不再發生？警署修法廢家戶訪查

2018-03-08 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



「警察勤務區家戶訪查辦法」（俗稱查戶口）將翻修，根據警政署防治組初步規劃，17條條文將整併成11條，條文中「家戶訪查」字眼全數刪除；未來除非是治安顧慮人口，或有明確犯罪事證，警察不得再任意到民眾家中訪查，避免擾民、保障人權。

此修法主要來自近年多起警察「查水表」引發的爭議，內政部長葉俊榮要求警政署從制度面檢討家戶訪查勤務；不過實務上警察早已沒有挨家挨戶的「查戶口」業務，改結合勤區查察側面探訪方式掌握治安狀況，會被指控「查水表」的爭議行為，多半來自上級指示， 或是民眾誤解，基層普遍對修法內容感到納悶。

「誰要查戶口啊！但長官叫你去能不去嗎？」有官警認為，廢除家戶訪查當然是進步的象徵，也可減少基層員警的負擔，但員警會被詬病的「查水表」事件，多半是上級下令，「最好以後都沒有這種吃力不討回的工作」。

早期戶警合一，警察有戶口查察工作，不過解嚴後戶警分立，業務回歸戶政單一，2007年警察勤務條例修正，「戶口查察」改「家戶訪查」，規定一年至少訪查一次，自此就已沒有「查戶口」名詞，後來再考量人權和隱私，「非治安顧慮人口」也全免除不查。