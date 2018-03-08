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4到7年級生的青春回憶 救國團青年中心能跨生死關？

2018-03-08 09:00聯合報 記者陳宛茜╱台北報導

劍潭青年活動中心環境優美，深受國外青年背包客的喜愛。 圖／聯合報系資料照片
劍潭青年活動中心環境優美，深受國外青年背包客的喜愛。 圖／聯合報系資料照片
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還記得在墾丁、溪頭、金山等救國團青年活動中心，住大通舖講鬼故事、打枕頭戰的青春記憶？歷史近一甲子的救國團青年活動中心，最近面臨「轉型」危機，恐將步入歷史。

救國團青年活動中心是台灣四年級生到七年級生青春時期的重要回憶。救國團依據教育部訂定的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，承租國有土地經營青年活動中心。此一法案去年被立委質疑為「幽靈法案」，教育部1月預告廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，本月12日是預告截止之日。

青年活動中心面臨「轉型」 救國團爭取繼續經營

教育部青年署副署長王育群指出，12日之後若確認廢止此一法源，還會有公告廢止的過渡階段，不會馬上要求救國團停止營業。救國團主任葛永光則說，會在最後這幾天繼續爭取經營青年活動中心。

葛永光表示，據他了解，教育部規畫這批青年活動中心的「轉型」有兩大方向。一是教育部另外成立一機構經營，一是交給交通部觀光局經營，但他希望爭取由救國團繼續經營。

葛永光表示，發展觀光條例中，包括救國團青年活動中心等在內的住宿類型，有經營至114年2月之落日條款，給予10年之緩衝期。他希望爭取青年活動中心可依此條款持續經營至114年，屆時若無法取得旅館的合法經營權，再將這13個活動中心還給政府。

澎湖青年活動中心可賞海景，建築中西合璧，採用澎湖當地的玄武石和珊瑚礁所建。 圖／...
澎湖青年活動中心可賞海景，建築中西合璧，採用澎湖當地的玄武石和珊瑚礁所建。 圖／救國團提供
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全台13處中心 陪伴民眾近一甲子

救國團青年活動中心遍布全台，共有劍潭、金山、復興、日月潭、溪頭、阿里山、曾文、澄清湖、墾丁、天祥、澎湖、金門、觀雲等13處據點。其中歷史最悠久的金山青年活動中心，創建於1960年，陪伴民眾近一甲子。

救國團總團部教育處視察陳家秀，在救國團工作20多年，對這13處青年活動中心如數家珍。她認為，青年活動中心不只提供吃與住，更把品德教育、環保與愛國教育，藉短期的營隊住宿，注入台灣民眾的心靈與生活。

許多人第一次離家的住宿經驗，就在青年活動中心。在物資不充裕的時代，青年活動中心坐擁自然美景，卻能提供低廉和安全的住宿。救國團的營隊從國小辦到大學，都在青年活動中心舉行，讓家長放心地把孩子第一次的外宿經驗教到救國團手中。

曾為許多四、五年級生的寒暑假帶來美好回憶的「中橫健行隊」，救國團在多年後舉辦「復...
曾為許多四、五年級生的寒暑假帶來美好回憶的「中橫健行隊」，救國團在多年後舉辦「復刻梯」。 圖／救國團提供
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大通舖打枕頭戰 講鬼故事交換秘密

6年級後段班蔡小姐，國小、國中、高中的夏令營，大學的迎新到畢旅，就在這13處青年活動中心輪流度過。她表示，記憶中青年活動中心的床很硬、床單也不新，跟現代旅館有段差距，「卻帶給她最多美麗記憶」。她回憶，青年活動中心都是大通舖，男女各一間，一間可以睡很多人，現代旅館幾乎找不到這種大通鋪。大家聚在一起打枕頭戰、女生窩在一起竊竊私語交換秘密。現代旅館幾乎找不到這種「交心、交換秘密」的大通舖。

5年級後段班的張先生說，他就讀政大時，大一第一次班度假，就住救國團金山青年活動中心，主要是比較便宜、空間大。當時大家都還不熟、非常青澀，在活動中心門口的合照，最近還有同學po在臉書一起回憶。

到了大四畢業旅行，班上繞了半個台灣，到東部及墾丁玩，最後一夜湊巧也住在墾丁青年活動中心。即將各奔東西，當晚在青年活動中心的廣場上，同學徹夜交心聊天，因此出現「黃昏之戀」，又湊了兩對新的班對。

陳家秀表示，在沒有網路、臉書的年代，青年活動中心就像是實體世界的臉書，吸引許多人在這裡互訴衷腸、交換秘密與八卦。她笑著說，許多女孩子的秘密，「就在青年活動中心洩露」；許多泛泛之交、「友達以上」到了青年活動中心，「感情跨一大步」。

閩式建築風格的救國團墾丁青年活動中心，每天上午八時舉行升旗典禮。 圖／聯合報系資...
閩式建築風格的救國團墾丁青年活動中心，每天上午八時舉行升旗典禮。 圖／聯合報系資料照片
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每天升旗唱國歌 吃稀飯配饅頭

這13處青年活動中心，每天早上都會舉行升旗、唱國歌，數十年如一日。陳家秀說，如今許多華僑還會千里迢迢帶子女參加升旗活動，感慨「很久沒聽國歌了」。

早餐的稀飯饅頭也是青年活動中心的「懷舊行程」。陳家秀說，救國團在青年活動中心辦活動時，三餐簡單樸實，但吃完飯必要團員以「愛的鼓勵」表達感謝，還要自己清洗碗筷、予以分類，是台灣最早進行「垃圾分類」教育的單位。到現在，許多退休老師還會帶著他們的子女來青年活動中心吃稀飯配饅頭，因為這是他們青春期的回憶。

劍潭看酷哥辣妹 金山墳墓旁說鬼故事

每個青年活動中心都有屬於自己的青春故事。20多年前，劍潭青年活動中心是海外華人回台過暑假、參加團隊的重要據點。一位居住在士林的林先生表示，當年每到暑假，劍潭便會出現大批染髮的辣妹、穿耳環的酷哥，穿梭在士林夜市之中，為當時保守的台灣社會帶來視覺的衝擊。陳家秀指出，許多華僑是哥哥姊姊、弟弟妹妹輪流來到劍潭過暑假，青年活動中心等於他們在台灣的家。

金山青年活動中心歷史最久，主建物名為光復樓，戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山...
金山青年活動中心歷史最久，主建物名為光復樓，戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶。 圖／聯合報系資料照片
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金山因為就在墳墓旁，又是歷史最悠久的青年活動中心，擁有最多鬼故事。陳家秀說，金山因為「氣氛特殊」，是大學迎新最喜歡的「場所」。許多大學生就在緊張刺激的氣氛中，培養起大學四年的好感情。

此外，日月潭青年活動中心由多棟獨立小木屋組成。一組組學員住在小木屋中，還可以玩攀繩等探險遊戲，是培養團隊默契最好的空間。

「青年活動中心不只是單純的旅館住宿，還提供情境教育」。陳家秀認為，千萬不要把救國團青年活動中心當成純粹的旅館。它是橫跨台灣一甲子好幾個世代的集體記憶，也是培養台灣人價值觀的重要精神教室。

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