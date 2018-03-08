「我們玩真的！」 敬業巡守隊顧好鄉里

新豐鄉埔和社區水環境巡守隊除了守護海邊、河川，更積極到校園宣導，積極推廣與守護，獲獎無數。圖／吳傳梴提供 分享 facebook

積極認真的巡守隊是在地環境、治安的守護者，也是地方上機動性高的義交或義警，幫了不少忙；也有人把巡守隊當成志業，傳承到第二代發揚志工精神。

彰化縣26鄉鎮市有96隊社區守望相助巡守隊，隊員多達4088人；最特殊的巡守隊是秀水鄉福安社區，37名隊員中有7對夫妻檔，都在夜裡一起巡邏社區，其中兩對服務已十多年，是社區很受歡迎的夫妻檔。 新豐鄉埔和社區水環境巡守隊除了守護海邊、河川，更積極到校園宣導，獲得學生、親子家庭等認同，願意捲袖當志工。圖／吳傳梴提供 分享 facebook

「我們是玩真的！」福安巡守隊長巫永柱說，巡守隊有巡邏車，輪值隊員每晚10時上工，社區20個巡邏箱，隊員要全部簽到才能「下班」，勤務落實，社區治安非常好。 新豐鄉埔和社區水環境巡守隊除了守護海邊、河川，更積極到校園宣導。圖／吳傳梴提供 分享 facebook

彰化縣警察局保安科長陳朝清說，全縣警力不到2600名，社區巡守隊員比警方還多1400名，是彰化縣每年全國治安評比都名列前茅的重要基石；縣府除每月補助巡守隊業務費，每年都編列200萬元辦理績效評鑑，獲特優者有10萬元獎金。

陳朝清說，巡守隊的社區巡邏以晚上10到12時為主，有的巡邏到凌晨1時，如果社區有喪喜慶和廟會活動，警方也都會請巡守隊派員協助維持秩序和交通。 彰化縣很多社區巡守隊自己配置巡邏車，還在社區多處設置巡邏箱，輪值隊員必須像警察一樣全部簽到，落實社區巡邏務。記者何烱榮／翻攝 分享 facebook

新竹縣新豐鄉埔和社區水環境巡守隊連續6年獲得新竹縣特優，以及連續3年環保署優良巡守隊，2015年更是全國唯二獲選為全國特優級水環境巡守隊。91年起守護新豐溪、紅樹林濕地和沙灘至今。 彰化縣很多社區巡守隊的制服和儀容，要保持良好形象，是評鑑的重要項目。記者何烱榮／翻攝 分享 facebook

隊長吳傳梴表示，巡守隊已傳承到第二代，許多親子都捲袖加入，除守護環境，也到幼兒園、國小等來辦理環境教育宣導，邀請學校親師參與淨灘等活動，讓巡守隊角色更多元。