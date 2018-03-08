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只顧補助不管績效 巡守隊變了樣？

2018-03-08 00:21聯合報 記者許政榆范榮達郭政芬黃瑞典林家琛／連線報導

為提升巡守隊巡邏效率，桃園市環保局今年將補助453輛電動機車給巡守隊租用。 記者...
為提升巡守隊巡邏效率，桃園市環保局今年將補助453輛電動機車給巡守隊租用。 記者許政榆／攝影
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各地巡守隊種類、人數都不少，但普遍有高齡化、績效不彰等情形，民間環保團體發現，縣市政府只顧著補助，不管績效考核，有的還要擴張巡守隊規模，若不改善現況，恐淪為縣市長綁樁工具，無法發揮預期效果。

桃園市有55支水環境巡守隊、逾2136名巡守隊員，認養河川長度166公里，認養率67.46%。今年市府環保局編列831萬元補助巡守隊，並要再增5隊。但統計106年水環境巡守隊績效，僅前10餘支隊伍的巡檢、通報、清理情況較為積極，最後10名幾乎全掛零。

環保局昨還補助55支水環境巡守隊及145支社區守望相助巡守隊，每隊最多3輛電動巡邏機車，合計160隊申請補助453輛電動機車。

桃園市環保局補助453輛巡守隊電動機車，市長鄭文燦頒發鑰匙給巡守隊員。記者許政榆...
桃園市環保局補助453輛巡守隊電動機車，市長鄭文燦頒發鑰匙給巡守隊員。記者許政榆／攝影
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苗栗守望相助巡守隊面臨高齡化衝擊，全縣122隊、3954人，65歲以上有543人，占一成四，他大多是退休人士，懷抱熱忱參加，但縣府合約保險年齡上限為70歲，一些巡守隊無以為繼，去年就解散3隊。

新竹縣原有13支水環境巡守隊，環保局表示，這幾年發現有巡守隊績效不彰，因此每年都做一次資格審核，規模也從13支減到今年的8支隊伍。竹縣環保局表示，民眾自發加入巡守隊是好事，但應該要有考核標準，才不致流於形式。

桃園市水環境巡守隊定期巡檢，揪出不法汙染源。 圖／桃園市環保局提供
桃園市水環境巡守隊定期巡檢，揪出不法汙染源。 圖／桃園市環保局提供
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新竹市環保局說，目前訂有水環境巡守隊獎勵與退場機制，以巡守時數、通報河岸與河面垃圾棄置髒亂點、參與相關水環境活動等項目加以考核，不合格隊伍要求退場，前5名則給1500至3500元等值禮券或獎品獎勵，尚無隊伍退場。

桃園在地聯盟理事長潘忠政認為，巡守隊的立意很好，但像大園、觀音沿海地區長期受重金屬汙染，綠牡蠣隨處可見，政府應制訂改善時程，透過巡守隊參與改善，一味發補助、擴張志工隊規模，卻看不見成效，恐淪為綁樁。中原環境工程學系教授游勝傑也認為巡守隊對環境、治安功不可沒，有必要輔導讓巡守隊做得更有成就感。

認養高齡化禮券環保

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