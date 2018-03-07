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民間認養「太岳之胤」古厝 維護古蹟創新路

2018-03-07 20:41中央社 彰化7日電

被列為彰化縣暫定古蹟的「太岳之胤」古厝是鹿港郊商許志湖的故居。 聯合報系記者簡慧...
被列為彰化縣暫定古蹟的「太岳之胤」古厝是鹿港郊商許志湖的故居。 聯合報系記者簡慧珍／攝影
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列為暫定古蹟的鹿港郊商許志湖故居「太岳之胤」古厝今天由台灣小鎮文化協會認養，文化局長陳文彬指出，藉由民間認養，在指定成為古蹟過程中可管理維護，而不是什麼都不能做。

被列為彰化縣暫定古蹟的「太岳之胤」古厝是鹿港郊商許志湖的故居，清末所建，許志湖家族在清乾隆年間爪泉州渡海來台，經營謙和號及春盛號兩家郊商商號，從事米糧及進出口生意，謙和號因此被列為鹿港六大商號之一。

「太岳之胤」古厝因無人居住，年久失修，許志湖的後代子孫向彰化縣政府文化局申請提報成為歷史建築，而在彰化縣政府文化局的見證下，台灣小鎮文化協會今天和許志湖後代子孫代表簽約，由協會認養古厝，為期兩年。

陳文彬指出，文資法修法後，一般民眾都能指定建築物成為古蹟，但建物一旦成為暫定古蹟或正式古蹟，就不能隨意修建或販賣，一些老建物所有人聽到自家古宅可能會被指定為古蹟，就會先下手為強趕緊拆除，也因此在全台各地造成很多衝突。

從暫定古蹟到真正成為古蹟需要很長的時間，「太岳之胤」古厝由民間團體認養，由公部門和民間一起為古蹟做事情，讓古厝列為暫定古蹟的這段時間，包括周邊環境的清潔、建築物的加固等管理維護的工作，由民間單位來進行。

陳文彬表示，古厝由民間認養後，在從暫定古蹟到成為古蹟的這段時間，就不會淪為「什麼都不做」的狀況，藉由在地文化協會的認養，可以滋養出許多文化的種子，也希望找到維護保存古蹟的新道路。

台灣小鎮文化協會常務理事許書基說，自己是許氏子孫後代，於是牽線由協會認養古厝，由協會負起維護清潔等工作，也希望未來有一天，許氏宗祠能回到古厝，家族成員都能在古厝祭祖，維護傳承傳統文化。

古蹟認養

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