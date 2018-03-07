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立院討論高鐵南延 講到屏東蓋迪士尼？

2018-03-07 00:30聯合報 記者丘采薇侯俐安／台北報導

屏東六塊厝是否要蓋迪士尼？此議題立即在網路上引發討論。圖為上海迪士尼。 新華社
屏東六塊厝是否要蓋迪士尼？此議題立即在網路上引發討論。圖為上海迪士尼。 新華社
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交通部持續對高鐵延伸屏東路線進行評估，並考慮在六塊厝設站。民進黨立委莊瑞雄昨天在立法院總質詢說，高鐵南延屏東不應只考量財務，雖屏東是路線最末端，但東京迪士尼、香港迪士尼及上海迪士尼，也都蓋在路線終點站，結果所有效益都跑出來。

行政院長賴清德笑稱，他聽莊瑞雄的意思，「不只高鐵要南延，還要加一個迪士尼就對了。」接著，交通部長賀陳旦也跟著說，「共同爭取屏東六塊厝這個地方來蓋一座迪士尼。」

六塊厝是否真要蓋迪士尼？此議題立即在網路上引發討論。賀陳旦後來受訪時笑稱「樂於見到！也謝謝大家能欣賞我們的幽默。」他強調，迪士尼雖然只是開玩笑，但在六塊厝有大型開發，評估當然會有不一樣結果，地方政府要將整體評估考量進來，而非只是「把線拉過去」。

賀陳旦說，地方政府若能同時帶動六塊厝發展，當然更加分，甚至真有雄心壯志「拉一個迪士尼樂園」，「全體國人都會為他鼓掌」。

莊瑞雄質詢時表示，高鐵南延到屏東的評估報告指出，這條路線將導致每年會虧兩億，三十年才會回本。但他舉例，東京、上海及香港迪士尼，都蓋在路線終點站，屏東現在看起來是末端，但以後不一定，未來可能變成中繼站，建議交通部「不要只看有幾個人坐而已。」

莊瑞雄說，香港迪士尼在大嶼山旁，原本交通很不方便，要坐渡輪才能前往，當時香港政府理由也和交通部一樣，強調「效益太低、運輸量不夠」，結果香港把機場遷過去，又蓋一條機場快線，如今所有效益都跑出來，「不要動不動就只談效益。」

莊瑞雄高鐵迪士尼

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