東海岸環評老案／杉原灣「黃金海度假村」 開發案遭退

東海岸黃金海休閒渡假村恐影響當地生態與文化，闖關環評失敗。 記者董俞佳／攝影 分享 facebook

東海岸大型開發案近期陸續通過兩案，環保署環評會議昨第八度審查東海岸杉原灣的大型開發案「黃金海休閒度假村」，環團原擔憂恐循著前兩個案例審查通過，昨號召當地原住民北上抗議；但因爭議大，會議最後決議將此案退回交通部觀光局，函請駁回開發行為許可申請。

由於業者開發需先經目的事業主管機關核給開發許可，若觀光局駁回，等於完全終結該案申請。

開發單位黃金海育樂事業公司董事長鄧英男說，從四十幾歲接手開發到現在已七十多歲，盼能通過，現在卻又被退回交通部，很感慨。觀光局副局長張錫聰說，收到環保署公文後，會視退回理由再依法定程序處理。

環保署昨天召開都蘭灣黃金海休閒度假村環差案專案小組會議，此案從二○○六年開始辦理環差，至今已十二年，是東海岸環評老案。

環團說，「黃金海」開發基地位於自然與人文資產豐富的杉原灣，此處不僅是世界級珍貴珊瑚礁「貝氏耳紋珊瑚」在台灣的唯一棲地，還有卑南文化富山遺址；該案占地達十一點三公頃、開發房間數高達五百間，恐造成自然生態、富山遺址不可回復的破壞。

「黃金海休閒度假村」專案小組環評委員昨認為該案多次補充修正報告，仍未就可能影響區域的生態現況調查及因應措施提出說明，將函請觀光局駁回開發行為許可的申請。

【記者羅紹平／台東縣報導】台東縣副縣長陳金虎表示，經濟開發與環境保護並非不能兼顧，「出於私心」希望開發案通過環評。

國立台灣史前文化博物館研究員李坤修也說，富山遺址就學術角度「還稱不上國際級」。