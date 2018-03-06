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文總發起影像徵集 邀全民當花蓮靠山

2018-03-06 13:49中央社 台北6日電

中華文化總會6日在城南空間舉行「花蓮有靠山」影像徵集活動記者會，會中播放「花蓮有...
中華文化總會6日在城南空間舉行「花蓮有靠山」影像徵集活動記者會，會中播放「花蓮有靠山」影片，導演吳念真（圖）在片中為花蓮加油。 中央社
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花蓮地震後，觀光受到影響。中華文化總會發起「花蓮有靠山」影像徵集活動，導演吳念真、柯一正、歌手陳昇等名人錄製影片，訴說對花蓮印象，向民眾真情推薦，盼重振花蓮的觀光產業。

中華文化總會今天上午舉辦「花蓮有靠山」影像徵集活動起跑記者會，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、交通部觀光局副局長張錫聰、立法委員蕭美琴，以及文化總會副會長江春男、秘書長林錦昌、副秘書長張鐵志與會，邀請全國民眾踴躍報名，當花蓮的靠山。

江春男說，台灣是個多颱風又多地震的地方，花蓮幾乎每次都首當其衝；關心花蓮，就是在保護台灣。

他表示，這次花蓮雖然因為地震受到全國的注目，但其實很快就恢復正常，依舊是好山好水，並不是災區。文總希望藉由發起這個活動，讓大家關心後山，雖然名稱是「花蓮有靠山」，但其實大家要靠花蓮，「因為花蓮才是台灣的靠山」。

蕭美琴也在記者會表示，這次發起讓台灣人做花蓮靠山的活動，不只是要重振花蓮的觀光產業，同時也要重新論述花蓮的旅遊，讓更多人主動參與、認識花蓮。

許傳盛指出，政府相當重視花蓮震災後的產業復興，希望透過更多影像，讓外界看見花蓮已擺脫受災陰影，重回花蓮風光的懷抱。

為了募集優秀的作品，花蓮知名影像導演林景川拋磚引玉，拍攝了「Play˙光˙影 帶你回花蓮」宣傳影片，導演吳念真、柯一正、盧建彰及歌仔戲名伶唐美雲、歌手陳昇，以及中職祕書長馮勝賢等人特地錄製「花蓮有靠山˙為花蓮加油」影片，訴說對花蓮印象，向民眾真情推薦。

「我一直覺得他是台灣最前線，因為他是中央山脈起始的地方，永遠在颱風要靠近的時候，花蓮好像是我們最大的守衛。」吳念真如此形容花蓮。陳昇更說，他自己有打算，「養老的地方就是花蓮」。

「花蓮有靠山」影像徵集活動採網路報名(https://www.gacc.org.tw/Lovehualien/) ，徵件日期自3月6日起至4月30日止，不限參賽資格，但題材範圍需以花蓮地區建築物、人文風情、生活風光、相關活動、自然生態、文化遺址等為背景。文化總會預計於6月中上旬公布得獎名單並舉辦頒獎典禮。

中華文化總會6日在城南空間舉行「花蓮有靠山」影像徵集活動記者會，文總副會長江春男...
中華文化總會6日在城南空間舉行「花蓮有靠山」影像徵集活動記者會，文總副會長江春男（圖）在徵集活動致詞，希望大家都當花蓮的靠山。 中央社
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中華文化總會6日在台北舉行「花蓮有靠山」影像徵集活動記者會，文總副會長江春男（前...
中華文化總會6日在台北舉行「花蓮有靠山」影像徵集活動記者會，文總副會長江春男（前中）、立委蕭美琴（前左4）等人出席，邀民眾用鏡頭記錄花蓮的精彩，用實際行動支持花蓮重建。 中央社
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