航空母艦入成語典 呂秋遠：車頭燈、飛機場也建議列入

日前航空母艦一詞被網友發現竟然出現在教育部成語典，而且是意指女性身軀龐大，律師呂秋遠在臉書貼文指出，教育部對於名詞解釋，竟然這麼從眾、這麼特殊、這麼親民，真是令人感心。但如果武器裝備可以用來調侃女人的身材，而且還宣稱，這是記錄語言使用痕跡，他倒是有10項詞語的歧視加強版建議，希望教育部也可以一併收錄：

1.飛機起降的場所。

2.形容女人胸部平坦。如：「她的身材，真像飛機場。」

【木蘭飛彈】

1.卡通無敵鐵金剛中木蘭號擁有的武器。

2.形容女人胸部高聳。如：「她的身材，真像木蘭飛彈。」

【車頭燈】

1.車子前面的燈。

2.戲謔女人胸部巨大。如：「她的身材，有車頭燈。」

【連珠炮】

1.出自明施耐庵《水滸傳》，連續的火炮。

2.形容女人講話速度極快。如：「她講話跟連珠砲一樣，讓人跟不上。」

【機關槍】

1.可以連續發射子彈的槍枝。

2.形容女人喋喋不休。如：「她講話就跟機關槍一樣，讓人跟不上。」

【打手槍】

1.發射手槍射擊。

2.形容男人與自己的手發生性行為。如：「他今晚空虛寂寞覺得冷，於是開始打手槍。」

【士官長】

1.軍隊階級，位於士兵之上，軍官之下，為軍隊基層管理幹部。

2.形容男人在軍中的好朋友，經常幫忙撿肥皂。如「洗澡的時候有士官長幫忙真好。」

【直升機】

1.運輸工具的一種，可以在天上飛，不需跑道。

2.形容男人以不可思議的速度升官。如：「他到了教育部以後，官位就開始坐直升機了。」

【降落傘】

1.跳傘時所需要的必備工具，類似雨傘，故得此名。

2.形容男人下臺有保障。如：「放心，即使辭典出錯，他也有降落傘可以保護自己。」

【豬腦】

1.一種豬的器官，經常作為進補的食物，以形補形。

2.形容男人即使犯錯被抓包，還要文過飾非。如「明明是性別與身體歧視的言語，竟然可以用修辭的譬喻與語言使用的痕跡來解套，真是豬腦。」