農委會救菜價5措施 籲不再休市3天

2018-03-05 13:40 中央社 台北5日電



今天起台北果菜市場又休市3天，農委會防止菜價再跌，推出5大措施因應，預計8日開市，台北果菜市場整體蔬菜交易量2500到2700公噸，交易均價每公斤新台幣18到20元。

對於外界質疑北農公司總經理吳音寧神隱。農委會副主委陳吉仲重申，台北果菜批發市場2月下旬連休3天，造成開市供過於求菜價大幅下跌，是台北市政府市場管理處做出的決定，不是北農公司，由於決定權在地方政府，因此農委會已經行文各地方政府，建議未來不要再連休3天。

農委會今天會同台北農產運銷股份有限公司、西螺果菜市場及台中果菜批發市場，還有家樂福等主力通路商，召開記者會。

陳吉仲表示，台北果菜市場沒有2週內連續休3天過，2月24到26日今年第1次連休3天，加上期間天氣回暖菜生長快，造成27日開市供應量達3000公噸，遠大過每日交易量1600到1800公噸的正常水平，整體交易均價大跌近7元，整體蔬菜交易均價從23日的每公斤28.5元，掉到27日的21.6元。

他並說，為防止菜價再跌，農糧署已傳了7000多通訊息請農民團體提早應因，今天起的5到7日第2次休市，昨天交易量達2200公噸，表示農民團體已經展開調整，提早採收上市，以免8日開市集中出貨。

他強調，連同以上措施，農委會與各單位合計推動5大措施，預計8日開市台北果菜市場整體蔬菜交易量為2500到2700公噸，交易均價每公斤18到20元。

至於5大措施，他說明，一、透過簡訊通知主要種植蔬菜農友，並利用各項廣宣，周知農民、產銷團體、批發市場，呼籲及早因應。

二、分散短期葉菜類供應：年後短期葉菜類產量增加，已請二崙、新港農會等短期葉菜類供應單位，分散供應市場，避免集中供應台北果菜批發市場，穩定蔬菜價格；並利用農糧署輔導真空預冷及冷藏庫等相關設備進行貯藏，另同時洽請產地農民團體協助提供冷藏庫供農民貯藏，調節蔬菜供應。

三、瓜菜類直銷供應：氣候轉暖，瓜菜生長快速，輔導農民團體與生鮮超市及量販店等直銷通路契約供應，分散市場供應。

四、輔導甘藍外銷：今年適逢日本寒冬大雪，進口蔬菜需求大增，粗估訂單已超過170餘櫃，目前已出口約55櫃（1100餘公噸），尚有超過2300公噸出口需求，將持續輔導農民團體加強備貨出口，預估持續出口至5月份。

五、已督促全台主要果菜市場，比照春節前加強作業模式因應，包含拍賣場現場工作人員全部停止輪休，全力投入拍賣交易作業，並延長拍賣時間。