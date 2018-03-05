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北農休市菜價崩 藍委：人禍應補償農民損失

2018-03-05 13:04中央社 台北5日電

台北果菜市場春節後休市衝擊蔬菜價格，國民黨團書記長李彥秀今天表示，「這根本是人禍」，農委會、台北市政府與北農須補償農民損失，並保證未來不會再發生同樣錯誤。

台北農產運銷公司農曆春節自2月16日休市5天，2月24日至26日再休3天，致使年後蔬菜到貨爆量、拍賣價暴跌，明天起又將休市3天。中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗、國民黨立委陳學聖等人上午在立法院召開記者會，並邀請新北市果菜公司總經理江惠貞與會。

李彥秀表示，台北農產運銷公司未經評估連續休市，事發後卻只見行政院農業委員會槓上台北市政府，指稱各地批發市場主管機關都是地方政府。但農委會畢竟是主管單位，負有監督調控責任，不能只把責任推給地方政府。

她說，「這根本是人禍」，官員互踼皮球，倒楣的卻是心在淌血的菜農，她並與其他人高呼「多多買菜、救救農民」等口號，呼籲民眾踴躍採購。

李彥秀也提出4大項訴求，包括農委會、北市府與北農必須補償農民損失，各自負擔1/3；恢復交易後，北農拍賣市場應以年前價格做計算標準，補償這幾天參加拍賣農民的損失；現有過量貨源應立即促銷；農委會、北市府保證未來不會再發生同樣錯誤。

農委會副主委陳吉仲表示，台北果菜批發市場2月下旬連休3天，造成開市供過於求菜價大幅下跌，是台北市政府市場管理處做出的決定，不是北農公司。由於決定權在地方政府，農委會已經行文各地方政府，建議未來不要再連休3天。

江惠貞表示，北農為全國最大蔬果交易市場，全台果菜市場休市日一向以北農為準，但歷經這次風波後，未來新北市果菜公司也將研究是否自行決定休市日，避免盲從錯誤的決策。

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