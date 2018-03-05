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非核家園？缺電迫在眉睫 核二2號機審查通過重啟！

核二2號機將重啟 核四前廠長：蔡政府別再「假仙」了

2018-03-05 11:46聯合報 記者吳淑君╱即時報導

核二廠2號機將重啟，王伯輝呼籲蔡政府別再「假仙」，缺電事實擺在眼前，要務實，誠實...
核二廠2號機將重啟，王伯輝呼籲蔡政府別再「假仙」，缺電事實擺在眼前，要務實，誠實，面對問題。圖／本報系資料照
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台電公司向原能會申請核二廠2號機重啟，今天完成最終確認後，就會公布審查結果。

核四龍門電廠前廠長王伯輝說，台灣缺電迫在眉睫，核二廠2號機重啟，政府應該要通過的，他呼籲蔡政府別再「假仙」，缺電事實擺在眼前，要務實，誠實，面對問題，執政才能長久，這已經不是愚民的時代。

他指出，核二廠2號機設備都好好的，只是停掉，隨時可以啟用，像開關一下，關掉再打開即可，核四不同，當時保安系統還沒裝好就封存。

核二廠都重啟了，就應該好好面對缺電問題，要嘛就都不要用核電，要用就不要假仙用一半，那有核二核三用，核四不用？他認為核四如果要用，就要趕快去把人找回來，當初把600多人砍到剩300多人，人應先找回來才是上策， 燃料棒外送行政院准了但還沒送出去，現在準備，一年半以後才有辦法啟封啟用。

他建議核四啟封這個選項要重新例入考慮，因為核二廠2號機組都重啟了，他感嘆，很多事，都是為了面子，又何必呢？

目前的政府，困在非核家園，又不敢把既有的核能電廠全數關閉。想用，又好面子想盡辦法及籍口來說明為什麼不用。假如政府已經窮盡一切辦法，把該有且可用的設備都用上了，不得不漲電價，民眾才會信服支持，不要把漲價歸咎於電價公式。

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