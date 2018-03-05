山坡地鬆綁大利多？兩樣情

基隆市有九成五面積劃為山坡地，連市區田寮河兩側也屬山坡地，都市發展受影響，市府預計今年解編一百八十公頃山坡地 。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

基隆市九成五面積屬山坡地，農委會修改山坡地開發利用回饋金辦法後，基隆回饋金收取範圍大幅減縮，一百八十公頃山坡地也可望解編，市長林右昌喜稱大利多，但地方擔心出現山坡地破壞、變相炒地皮後遺症。

苗栗縣山坡地面積占八成八，縣府農業處科長鄭忠財表示，修法後最大差別是與水保計畫脫勾，不再以水保面積計算，對興建農舍、農業設施較有利。桃園市農業局林務科長劉秀卿說，當時回饋金收繳比例由各地自訂，因標準不一引發反彈，修法後爭議減少，會開始收取回饋金。

花蓮縣農業處保林科指出，現會依規定開徵，但目前僅有二件申請開發案，都是在壽豐山區鑿井，因土地現值低、加上開發面積很小，回饋金不到一塊錢，還不知道要如何收。

基隆市政府產發處長林青海說，基隆有百分之九十五劃為山坡地，剩下百分之五在港區四周，但其中百分之二是河面，平地只有百分之三，連基隆市區田寮河兩側、基隆港區周邊等地區都被劃入山坡地，房屋改建、土地開發都須提水保計畫，地方長期爭取解編。房地產，建築業等業者也對徵收回饋金跳腳。

市府找出兩條出路，一是「假山坡地」解編，一是回饋金修法。修法後，開發時就繳開發金的工業區，日後擴建或整修不用再繳回饋金，大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵說，工業區馬上可省下三億回饋金，「非常有感」。林青海表示，若在市區田寮河旁推案，當地地價高，一個建案可少繳一千六百萬元，很可觀。

民眾質疑山坡地解編、回饋金縮減，會否發生土石流或以開發之名炒地皮？林青海說，不收回饋金的是真正的平地，徵收回饋金的是蓋多少算多少；炒地皮是一塊地去特別經營，但基隆情形並非如此。

農委會林務局造林組組長李允中說，回饋金辦法修正不是針對新的山坡地開發行為，而是針對已開發的既有山坡地，廠商增建或改建廠房時，不需要依據水保計畫實施範圍，改以實際開發面積課徵回饋金。