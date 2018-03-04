「選舉年 國土災難的開始」 這次環團為何而怒...

基隆市九成五面積是山坡地，都市發展受限，農委會去年底完成修法，放寬山坡地開發利用回饋金減免條件。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

山坡地開發回饋金 農委會大鬆綁

為抑制山坡地過度開發利用，農委會訂定山坡地開發利用回饋金辦法，但多個縣市認為此舉會影響廠商投資、建商推案，遲未實施 ；農委會終抵抗不了「壓力」，去年底修法「放寬」，增列免繳回饋金條件，廠商、建商歡呼稱慶，但環團憂心山坡地農舍濫建恐死灰復燃，選舉年政府給糖吃，山坡地大鬆綁 ，恐造成山坡地開發氾濫。

修法前，在山坡地上蓋農舍，七百坪土地面積整塊都要課回饋金，修法後改以實際利用面積課徵；也就是說，只收農舍一成使用面積的回饋金（法令規定農舍只能蓋基地的十分之一），減收九成回饋金，無形中讓農舍興建「條件」跟著鬆綁。

農委會指出，業者並非繳了回饋金就能在山坡地上開發，還須經過地方主管機關、環保、營建等單位評估確認通過才得以開發。但環團對此仍 憂心忡忡。

回饋金辦法 多縣市從未執行

農委會八十九年訂定山坡地開發利用回饋金辦法，規定只要在山坡地範圍內有開發行為，就要依公告現值繳交百分之六以上回饋金。但花蓮、台東、基隆、桃園等縣市均未執行，遭審計處糾正。

千萬水保費 曾讓中科廠商縮腿

轄內有九成五面積是山坡地的基隆市，遭遇糾正前年開徵，引發強烈反彈。大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵反映，廠商要擴廠，每家要多付近五百萬回饋金。國發會主委陳美伶也舉一家有意進駐中科的廠商為例，回饋金以水保計畫實施範圍計算，高達千萬元，嚇得一度打退堂鼓。

在各方反映下，農委會去年底修改回饋金課徵辦法，改以實際利用面積課徵，至於屬於改建、修建或增加原建築高度的增建，都免繳交回饋金。

基隆建商：終於可以進場了

中華民國不動產國際代銷協會教育委員會主委、亞太國際地產公司董事葉寶桐指出，以基隆市開徵回饋金為例，由於利潤空間沒了，影響建商推案意願，所以基隆這兩年都沒大案子。如今修法，可以進場了。

但環保團體人士擔心，回饋金縮減雖為少數工業區解套，卻反而為以農舍為開發山坡地大開善門，沉寂一時間的購買山坡地建農舍的現象，恐因此再現。

水保聯盟：將跑出一堆「清境」

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華指出，鬆綁後全台可能會有更多的類似南投「清境」農舍跑出來；政府在選舉年給糖吃，對山坡地保育恐怕是災難的開始。

對此，宜蘭縣前農業局長楊文全認為，放寬回饋金，對農舍死灰復然的鼓勵不會很大，因為有錢人不在乎回饋金多少；但另位農業局前局長陳德星則認為，回饋金鬆綁後，會有「鼓勵」作用，特別是都會區山坡地視野很好會很搶手。