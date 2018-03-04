聯合報一周大事2/25~3/3

2018-03-04 02:18 聯合報 綜合整理



國內新聞：

2月25日：衛生紙傳出將漲1-3成，全民瘋搶，賣場、網路商城都缺貨，迫使行政院消保處緊急召開記者會，強調4大賣場受限合約，3月中前絕不會漲價。

28日：新北市副市長侯友宜公開表示已請辭，要參選新北市長，將在國民黨初選和前台北縣長周錫瑋正面對決。

3月1日：自稱「地震預測研究所所長」的林湧森，長年在臉書貼文預測地震，上月花蓮強震過後又預測會有更大地震出現，引起民眾恐慌並向氣象局檢舉。氣象局首次依「氣象法」開罰20萬元並寄出裁處書。

國外新聞：

2月28日：美國聯邦參議院無異議通過「台灣旅行法」，鼓勵台美所有層級官員互訪以促進台美關係。該法案1月已在眾議院無異議通過，接下來法案將送交白宮，待美國總統川普簽署即生效。

28日：大陸國台辦宣布31項惠台措施，其中12項涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇；19項涉及逐步為台灣同胞提供與大陸同胞的同等待遇，遍及金融、教育、文化、醫療、影視等多領域。

3日1日：美國總統川普在白宮表示，將長期對進口鋼鐵、鋁材分別課徵25%、10%的關稅，預計下周簽署生效；此舉立即引發國際抨擊，歐盟等多個國家並揚言對美國採取報復行動，全國股市也在隔天大跌。