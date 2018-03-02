親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
選區重劃吵不休
反年改抗爭衝突
衛生紙搶購熱潮
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

布吉納法索槍戰 外交部：當地台人均安

2018-03-02 22:41中央社 台北2日電

布吉納法索發生槍戰及攻擊事件。外交部今天晚間表示，與駐布國大使館取得聯繫後，確認駐布國大使館、技術團人員與眷屬、台商及僑胞安全無虞，外交部將持續掌握布國情勢發展。

外交部發言人李憲章晚間表示，非洲友邦布吉納法索首都瓦加杜古當地時間2日上午發生槍戰及攻擊事件，駐布國大使館第一時間即以簡訊告知駐館同仁、技術團人員及眷屬、台商及僑胞，提醒注意安全。外交部也立即與駐布國大使館取得聯繫，確認駐布國館團人員與眷屬、台商及僑胞人身安全無虞。

李憲章表示，根據多家國際媒體報導，這次攻擊事件是以法國駐布國大使館及布國軍方參謀總部為主要目標。中華民國駐布國大使館未遭波及，外交部將持續與駐布國大使館及布國駐台大使館保持密切聯繫，掌握布國情勢發展，也盼布國局勢早日恢復平靜。

同時，李憲章說，外交部長吳釗燮已於晚間致電總統蔡英文報告布國情勢，蔡總統對駐當地館團人員、眷屬及僑胞安危表達關切，要求外交部切實保障當地國人人身、財產安全。

此外，外交部領事事務局也於今天晚間發布旅遊訊息，提醒旅布國人提高警覺、避免外出。建議若非必要，暫勿前往布國觀光，若有必要赴布國旅遊或洽公，應多注意個人安全，並避免前往外籍人士聚集場所。

台商非洲台大
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

透過圖書館資源 偏鄉民眾開拓眼界

2018-03-02 23:27

花蓮強震心有餘悸 受災網友發文細數回憶

2018-03-02 17:09

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

林聰賢：農業新南向共創雙贏

2018-03-02 15:50

辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫

2018-03-02 14:44

台灣4漁船遭印尼扣押 外交部：均已獲釋

2018-03-02 14:35

北市的3倍！苗栗三灣鄉愛閱讀 借書率全台第1

2018-03-02 14:15

勞動部微型創業貸款106年核貸2.68億元

2018-03-02 13:12

我4漁船遭印尼扣押 外交部：經查均無違法行為已獲釋

2018-03-02 12:22

馬英九訪星雲題字 送上旺旺狗年、滿滿佛緣

2018-03-02 12:12

帶外國客遊台不去101、夜市 逛台版築地、訪隱形冠軍

2018-03-02 10:33

為善低調 阿部寬昨私訪駐日代表處捐款

2018-03-02 10:12

辯論：中正紀念堂保留或廢除更有利台灣發展

2018-03-02 09:26

1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土

2018-03-02 08:54

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

有聲號誌╱新北每天巡查 手機App先看北市成效

2018-03-01 23:33

行無障礙／導盲智慧化 手機App報訊

2018-03-01 23:21

設置滿10年 「你是我的眼」有聲號誌導盲失靈

2018-03-01 23:13

法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生

2018-03-01 10:41

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

槓上蔡英文！美魔女羅霈穎籲連署「要她閉嘴」

2018-03-02 11:20

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

國軍無懼「衛生紙之亂」 因有獨家「安屎」用品

2018-03-02 08:00

素人對上辯才 侯友宜藏了秘密武器應戰周錫瑋

2018-03-02 09:00

葉宜津說不要學ㄅㄆㄇㄈ 朱學恒：以為要當教育部長？

2018-03-02 13:37

蔣公銅像被蓋帆布 藍議員闖基市警局全掀了

2018-03-02 12:36

蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48

慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

2018-03-02 16:57

美通過台灣旅行法 孫大千預警：天下無白吃的午餐

2018-03-02 20:42

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

「永懷領袖」基座長出石獅子 蔣公銅像被砍頭後變這樣

2018-03-02 13:07

包正豪諷周錫瑋「蠢人」：演戲都演不好

2018-03-02 11:39

蔣介石靈柩遭潑漆 不滿群眾赴自由台灣黨抗議

2018-03-02 16:58

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

為善低調 阿部寬昨私訪駐日代表處捐款

2018-03-02 10:12

陳芳明：不要譴責潑漆的人 移走靈柩才符合公平正義

2018-03-02 12:33

藍營新北選戰潑綠漆 游梓翔：最後只會打傷自己

2018-03-02 11:05

影／軍校鼓號對戰起手式竟一模一樣？原來兩者一脈相承　

2018-03-02 12:22

羅智強：不感念老蔣建設台灣功勞 最起碼尊重死者為大

2018-03-02 07:44

【重磅快評】別說糖衣砲彈了 台灣連統戰都不會

2018-03-02 10:30

台灣旅行法 徐世榮解讀：似重回二戰後託管地的概念

2018-03-02 07:37

反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38

慈湖潑漆事件 黃智賢：台獨狂歡派對樂不可支

2018-03-02 09:39

脫黨參選？周錫瑋：我能打敗侯友宜

2018-03-02 12:35

吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16

退軍衝立院給蘇嘉全陳情書 內容全方位開罵蔡英文

2018-03-02 08:56

蘇起：習近平對台有特別的壓力 越搞台獨越是找死路

2018-03-02 11:23

AIT新館將揭幕 國防部：駐館安全悉尊重美方規劃

2018-03-02 11:18

軍人年改樓地板 嚴德發：希望維護38990

2018-03-02 10:06

「蔣陵」易攻難守 破壞者恐更易得逞

2018-03-02 16:54

賴揆：軍人年改7月1日實施不變

2018-03-02 14:02

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

軍人與公教年改7月1日同步實施？賴清德：目前沒改變

2018-03-02 12:03

美參院通過台旅法 高碩泰：正面但不能一廂情願

2018-03-02 11:59

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

蘇煥智要選台北市長 民進黨市黨部主委:不知他要選

2018-03-02 12:49

區公所批政見走老路 盧秀燕：林佳龍公器私用不道德

2018-03-02 13:24

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

柯P不解民眾瘋搶衛生紙 李錫錕：落井下石

2018-03-02 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top