布吉納法索槍戰 外交部：當地台人均安

2018-03-02 22:41 中央社 台北2日電



布吉納法索發生槍戰及攻擊事件。外交部今天晚間表示，與駐布國大使館取得聯繫後，確認駐布國大使館、技術團人員與眷屬、台商及僑胞安全無虞，外交部將持續掌握布國情勢發展。

外交部發言人李憲章晚間表示，非洲友邦布吉納法索首都瓦加杜古當地時間2日上午發生槍戰及攻擊事件，駐布國大使館第一時間即以簡訊告知駐館同仁、技術團人員及眷屬、台商及僑胞，提醒注意安全。外交部也立即與駐布國大使館取得聯繫，確認駐布國館團人員與眷屬、台商及僑胞人身安全無虞。

李憲章表示，根據多家國際媒體報導，這次攻擊事件是以法國駐布國大使館及布國軍方參謀總部為主要目標。中華民國駐布國大使館未遭波及，外交部將持續與駐布國大使館及布國駐台大使館保持密切聯繫，掌握布國情勢發展，也盼布國局勢早日恢復平靜。

同時，李憲章說，外交部長吳釗燮已於晚間致電總統蔡英文報告布國情勢，蔡總統對駐當地館團人員、眷屬及僑胞安危表達關切，要求外交部切實保障當地國人人身、財產安全。

此外，外交部領事事務局也於今天晚間發布旅遊訊息，提醒旅布國人提高警覺、避免外出。建議若非必要，暫勿前往布國觀光，若有必要赴布國旅遊或洽公，應多注意個人安全，並避免前往外籍人士聚集場所。