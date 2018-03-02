我4漁船遭印尼扣押 外交部：經查均無違法行為已獲釋

2018-03-02 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



立委許智傑日前在立院召開記者會，呼籲遠洋漁船在外遇到當地政府扣押搜索時，應循正常管道聯繫駐外使館，以免影響日後各種其他問題。記者許正宏／攝影 分享 facebook 印尼政府近期扣押4艘我國籍漁船，外交部今天表示，4艘漁船經查均無違法行為，都已獲釋。

外交部今天表示，印尼政府近期登船臨檢並扣押「緯龍號」、「富雨號」、「盈發祥368」及「協展6」等4艘我國籍漁船進行調查，相關各案經外交部及駐印尼代表處力洽印尼駐台代表處及印尼政府各相關單位，終於有圓滿結果，4艘漁船經查均無違法行為，皆已獲釋，外交部今天發布新聞稿表示，新任的部長吳釗燮對此效率表示高度肯定。

外交部表示，我國籍漁船「緯龍號」在上月23日在印尼巴淡島海域遭印尼海關、漁業局、移民署及警方攔截盤查。外交部即指示駐處派員赴巴淡島協處，「緯龍號」於27日順利獲釋出港，船上29人均安，漁獲及財產均無任何損失，而「富雨號」於2月24日因故遭馬來西亞政府攔截扣留，馬方於25日決定將該船移交印尼政府進行後續調查，外交部即指示駐處派員赴民丹島要求行使領事探視並了解「富雨號」遭扣原因；該船於3月1日獲釋，人船均安；「盈發祥368」及「協展6」在2月28日上午11時自新加坡出港後不久即遭印尼海關扣押在印尼巴淡島，外交部即指示駐處派員前往協處，印尼海關於當日深夜檢查完畢，未發現不法，即令2船放行。

外交部表示，從「緯龍號」漁船案發生起，外交部即與海巡署、漁業署及駐印尼代表處保持密切聯繫，同時與我駐印尼代表處持續力洽印尼政府各相關單位，除表達嚴正關切，並密切關注本案發展及調查進度，另亦視我國籍船員及家屬需求提供協助，終促獲我國籍漁船獲釋，據瞭解，印尼政府近期在鄰近水域連續查獲外國漁船運送大宗毒品案件，因此加強查緝作業；外交部已要求印尼政府不可逕行無謂扣押的舉措，並應保障我國船民應有的權益。