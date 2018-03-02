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馬英九訪星雲題字 送上旺旺狗年、滿滿佛緣

2018-03-02 12:12聯合報 記者王昭月╱即時報導

前總統馬英九在星雲大師一筆字墨寶前留影。記者王昭月／攝影
前總統馬英九在星雲大師一筆字墨寶前留影。記者王昭月／攝影
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今天是農曆元宵節，前總統馬英九今早前往佛光山拜見開山宗長星雲大師，致贈他親自書寫的八字吉祥話「旺旺狗年」、「滿滿佛緣」，向大師賀年，晤談時談及馬來西亞學歷在他任內終獲得承認，星雲大師誇讚「功德無量」。

馬英九今天輕車簡從赴佛光山探視星雲大師，雙方閉門晤談近1小時，相談甚歡。他特別帶來書寫的吉祥話贈予星雲大師，大師則回贈他叢書。

他說，自己除贈送大師春聯外，也寫了「旺旺狗年」「滿滿佛緣」8個字給大師，「狗年是旺，狗叫聲也是旺，最重要是來過這邊後，我體驗到滿滿的佛緣」。

馬英九稍後在佛光山住持心保和尚、副住持慧傳法師及法陀紀念館館長如常法師等陪同，前往藏經樓，除供花禮佛，更欣賞星雲大師一筆字常設展。

他對大師一筆字的由來感到好奇，全程導覽的妙凡法師說明，是星雲大師罹患糖尿病後，因視力欠佳而練就的「一筆到底」書法，馬前總統聽後，讚嘆大師的書法功底深厚。

他對星雲大師以一筆字寫成的「對治百法」，也特別有所感悟，當場建議寺方，可以在每一種對治方法中加註案例，並編印成書，「淺顯易懂的方式，社會大眾將更受惠」。

馬英九此行，親和有加，一路漾著笑意，在場接待的佛光山僧眾，感到如沐春風。他說，人間佛教就是把佛學變成生活哲學，大家可以集思廣益，舉一些有用的案例，把抽象的理念變成實際的生活體驗，這是一個很重要的教化轉換工程，佛光會可動員信徒志工一起來做。

馬前總統今早拜會星雲大師後，欣賞大師一筆字常設展，讚嘆不已。記者王昭月／攝影
馬前總統今早拜會星雲大師後，欣賞大師一筆字常設展，讚嘆不已。記者王昭月／攝影
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馬前總統會晤星雲大師後，造訪佛光山研究機構「藏經樓」。記者王昭月／攝影
馬前總統會晤星雲大師後，造訪佛光山研究機構「藏經樓」。記者王昭月／攝影
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前總統馬英九今拜訪星雲大師。記者王昭月／攝影
前總統馬英九今拜訪星雲大師。記者王昭月／攝影
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前總統馬英九今拜訪星雲大師。記者王昭月／攝影
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星雲大師佛光山馬英九
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