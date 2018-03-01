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新版身分證照可能變黑白 取消配偶欄反彈大

2018-03-01 22:26聯合新聞網 綜合報導

內政部規劃簡化新版身分證的12欄資料，將取消性別、父母、戶籍欄位，轉存個資於晶片...
內政部規劃簡化新版身分證的12欄資料，將取消性別、父母、戶籍欄位，轉存個資於晶片中，以雷射蝕刻黑白照片防偽。 圖擷自「內政大小事-內政部」官方粉絲頁
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現在發行的第六代國民身分證被稱「全世界最複雜的身分證」，內政部規劃新版身分證簡化12欄資料，將取消性別、父母、戶籍欄位，轉存個資於晶片中，以雷射蝕刻照片防偽，但彩色成本過高，可能會選用黑白照片，估計80多億元費用就能降至30多億元，而原先想一併取消的配偶欄因反彈聲浪過大，目前暫定保留。

第七代身分證將於2019年上路，去年其實有要推出「三合一」的新版智慧晶片身分證，包含自然人憑證與健保卡，但因健保署顧及身分證非各年齡層民眾皆持有，擔心影響民眾就醫，所以只與自然人憑證二合一。

上次更換身分證是2005年，照理應要十年一換，所以這次改版勢在必行，內政部於26日舉辦設計徵選活動，不論是專業設計師或是一般民眾，從圖案美學到欄位取捨，就算畫在餐巾紙拍照上傳都能投稿，還邀請聶永真等4位設計界專家擔任評審，最高可獲得獎金13萬元。

有民眾在「內政大小事-內政部」官方粉絲頁和網上質疑，「用黑白照真的很怪，又不是遺照」、「既浪費人民納稅錢又擾民」、「國家大事獎金13萬打發」，但也有人持正面看法「身份證本來就應該要改了，用護貝的也沒多好吧」、「身分證弄丟，你爸媽名字、家地址、小孩戶籍全都被拿去當人頭詐騙怎辦？身份證是拿來辦資料用的，不是炫耀父母、性別的」。

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