用台灣香蕉做蛋糕 農委會感謝日企

2018-03-01 18:57 中央社 台北1日電



日本感謝台灣捐款援助311地震重建，陸續引進台灣香蕉作為學童營養午餐水果食用，也開發出台灣香蕉船蛋糕，要在日本高速公路服務區販售，農委會今天頒發感謝狀致謝。

農委會今天召開「農委會頒發感謝狀感謝日本企業義務協助推廣台灣農產品」記者會。

農委會主秘胡忠一說，去年日本向台灣購買24公噸香蕉，其中作為產品開發食材使用的量雖然只有600公斤，因為是提供培養料理專才的學生食材之用，未來就職時多加運用台灣香蕉，增加多元用途，而用在開發甜點方面，也已在日本全國甜點大賽中獲得好評，相信後續採購量會增加。

他並說，基於311大地震發生後，台灣對日本的援助讓日本人感動，4年前他駐日期間，日方向他表達想做對台灣有益的事回饋，加上日本跟台灣的產品有互補性、可以合作，並克服台灣有颱風，農產量不穩定的限制，因而規劃開發新管道運用台灣農產。

他舉例，包含讓台灣香蕉成為學校營養午餐；跟獲得日本農林水產大臣獎（牛奶類）的IDEBOKU（井出牧）株式會社合作開發甜點「台灣香蕉船蛋糕」，然後要跟香蕉一起進入高速公路服務區販售。

他並說，也規劃要將可以輸日的台灣蜜棗送到「中日本高速道路株式會社」的「海老名服務區」舉辦台灣蜜棗試吃會，該服務區一年往來旅客數達2000萬人次以上，是全日本營業額最高的休息站，只要品質夠好，可以藉此打響知名度。

農委會補充，「中日本高速道路株式會社」自105年起在日本市場協助推廣台灣農產品，包括促成日本靜岡縣御殿場市多次採購台灣香蕉，供作學童營養午餐水果，並於當地的體育日活動使用。

接著，106年上述公司並結合子公司「中日本EXIS株式會社」，在日本東京「服部營養專門學校」辦理「台灣石斑魚料理開發及推廣品嚐活動」，也於「武藏野調理師專門學校」舉辦「台灣香蕉甜品研發及品嚐發表會」，增加台灣石斑魚與香蕉的曝光度。

還促成106年「日台食育交流會-台灣香蕉致贈儀式」，贈送台灣香蕉給武藏野調理師專門學校，讓日本料理界從業人員善用台灣農產品，擴大產品輸日量值。（編輯：陳清芳）