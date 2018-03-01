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整理包／荷包大失血！ 「物價上漲一覽表」看這

2018-03-01 19:36聯合新聞網 綜合報導

春節過後，「漲」聲響起、萬物皆漲，其中以影響民生最劇的「衛生紙」為首，造成全台瘋搶衛生紙的景況，甚至還登上英國BBC。以下整理近期將漲或已漲的物品、以及哪些不漲反降的商家資訊。


近日因衛生紙即將漲價的消息造成民眾搶購，如今已掀起萬物皆漲風暴。圖／聯合報系資料...
近日因衛生紙即將漲價的消息造成民眾搶購，如今已掀起萬物皆漲風暴。圖／聯合報系資料照片
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衛生紙

─3月中旬調整價格，量販業者表示，漲幅高達10%至30%間，可能最貴要多花一個便當的錢。

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    • 麥當勞調漲部分餐點價格。圖／台灣麥當勞提供
    麥當勞調漲部分餐點價格。圖／台灣麥當勞提供
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    麥當勞

    ─1月24日起12項商品調漲2~4元。

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    派克雞排

    ─1月20日起雞排調漲5元。

    惡魔雞排

    ─2月份漲價10元。

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    胖老爹

    ─3月1日起漲價，漲幅從5元到30元不等，漲幅最高達二成。

    千葉火鍋

    ─喊漲10%，一個人貴57元。

    馬辣

    滿堂紅

    等知名麻辣鍋店─漲幅達7%~9%。

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    • 星巴克。圖／統一星巴克提供
    星巴克。圖／統一星巴克提供
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    星巴克

    ─2月22日起糕點平均漲價6%。

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    50嵐

    ─3月1日起每杯飲料價格調漲5元

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    清心福全

    ─3月1日起將調漲北部地區門市共16款飲料售價

    CoCo都可

    ─調漲平均5元。

    連鎖超商

    ─取消小杯咖啡，35元起跳。

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    • 電影院。圖／聯合報系資料照片
    電影院。圖／聯合報系資料照片
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    電影票

    ─國賓影城、威秀影城、台中新光影城漲10元。

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    國立故宮博物院

    ─北部院區普通參觀券從250元漲為350元，團體參觀券從230元漲為320元。

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    • 健保費

    ─第一級投保金額連動調整為2萬2000元，影響300萬人、每人每月保費增加2至14元。第2類被保險人（職業工會）、第3類被保險人（農、漁民）最低投保金額，都調為2萬4000元，估計影響506萬人，每人每月健保費各增加33元、17元。

    藥品

    ─普拿疼痠痛藥布、綠油精、感冒藥等漲幅至少二至三成。

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    工業用紙

    ─國內市占率第一的工紙大廠正隆公司，日前也宣布漲價，元旦起，調漲工紙價格每噸新台幣1500元，漲幅約12至15%。

    • 不過也有業者沒有順應這波漲價風潮，逆向降價！

    無印良品推出降價優惠。圖／取自無印良品官網
    無印良品推出降價優惠。圖／取自無印良品官網
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    無印

    ─平均降幅至少10%。

    IKEA

    ─推出絕版品出清，打出5折起的優惠。

  • 不漲反降！無印良品、IKEA價格調降 荷包省10%…more


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