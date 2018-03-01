整理包／荷包大失血！ 「物價上漲一覽表」看這
春節過後，「漲」聲響起、萬物皆漲，其中以影響民生最劇的「衛生紙」為首，造成全台瘋搶衛生紙的景況，甚至還登上英國BBC。以下整理近期將漲或已漲的物品、以及哪些不漲反降的商家資訊。
麥當勞─1月24日起12項商品調漲2~4元。
派克雞排─1月20日起雞排調漲5元。
惡魔雞排─2月份漲價10元。
胖老爹─3月1日起漲價，漲幅從5元到30元不等，漲幅最高達二成。
千葉火鍋─喊漲10%，一個人貴57元。
馬辣和
滿堂紅等知名麻辣鍋店─漲幅達7%~9%。
星巴克─2月22日起糕點平均漲價6%。
50嵐─3月1日起每杯飲料價格調漲5元
清心福全─3月1日起將調漲北部地區門市共16款飲料售價
CoCo都可─調漲平均5元。
連鎖超商─取消小杯咖啡，35元起跳。
電影票─國賓影城、威秀影城、台中新光影城漲10元。
國立故宮博物院─北部院區普通參觀券從250元漲為350元，團體參觀券從230元漲為320元。
健保費─第一級投保金額連動調整為2萬2000元，影響300萬人、每人每月保費增加2至14元。第2類被保險人（職業工會）、第3類被保險人（農、漁民）最低投保金額，都調為2萬4000元，估計影響506萬人，每人每月健保費各增加33元、17元。
藥品─普拿疼痠痛藥布、綠油精、感冒藥等漲幅至少二至三成。
工業用紙─國內市占率第一的工紙大廠正隆公司，日前也宣布漲價，元旦起，調漲工紙價格每噸新台幣1500元，漲幅約12至15%。
不過也有業者沒有順應這波漲價風潮，逆向降價！
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