整理包／荷包大失血！ 「物價上漲一覽表」看這

2018-03-01 19:36 聯合新聞網 綜合報導



春節過後，「漲」聲響起、萬物皆漲，其中以影響民生最劇的「衛生紙」為首，造成全台瘋搶衛生紙的景況，甚至還登上英國BBC。以下整理近期將漲或已漲的物品、以及哪些不漲反降的商家資訊。





近日因衛生紙即將漲價的消息造成民眾搶購，如今已掀起萬物皆漲風暴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 衛生紙 ─3月中旬調整價格，量販業者表示，漲幅高達10%至30%間，可能最貴要多花一個便當的錢。 ─3月中旬調整價格，量販業者表示，漲幅高達10%至30%間，可能最貴要多花一個便當的錢。 多一個便當錢！國際漿價驚漲 衛生紙3月中調漲3成…more 全民瘋搶衛生紙後 謝金河這樣預言…more

麥當勞調漲部分餐點價格。圖／台灣麥當勞提供 分享 facebook 麥當勞 ─1月24日起12項商品調漲2~4元。 ─1月24日起12項商品調漲2~4元。 麥當勞明調整餐點價格 主餐麥脆雞、AB配餐均漲4元…more 派克雞排 ─1月20日起雞排調漲5元。 惡魔雞排 ─2月份漲價10元。 雞排漲價惹怨 派克：真的不是因一例一休這鳥事…more 胖老爹 ─3月1日起漲價，漲幅從5元到30元不等，漲幅最高達二成。 千葉火鍋 ─喊漲10%，一個人貴57元。 馬辣 和 滿堂紅 等知名麻辣鍋店─漲幅達7%~9%。 萬物漲價大火延燒 通膨不遠了？…more

星巴克。圖／統一星巴克提供 分享 facebook 星巴克 ─2月22日起糕點平均漲價6%。 ─2月22日起糕點平均漲價6%。 星巴克糕點平均漲價6% 業者：原物料價格上漲…more 50嵐 ─3月1日起每杯飲料價格調漲5元 手搖飲料50嵐、清心福全喊漲 最高漲幅達25%…more 清心福全 ─3月1日起將調漲北部地區門市共16款飲料售價 CoCo都可 ─調漲平均5元。 連鎖超商 ─取消小杯咖啡，35元起跳。 小杯、濃粹咖啡買不到了！連鎖超商咖啡35元起跳…more