法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生

相關新聞
新新台幣設計創意組首獎 國號印的不是「中華民國」？2018-03-01 09:39
電價也要漲？龔明鑫：待4月電價費率審議會決定2018-03-01 12:54
公民沙龍／從柯P到厭世姬 請聽跨代對話2018-03-01 08:50
垃圾「瀑布」遍布全台 濫倒惡行抓不完2018-03-01 00:11
修法重罰 堵住垃圾「瀑布」源頭2018-03-01 00:02
通勤搭車空汙紅害 環保「綠點」10倍送2018-02-28 18:33
曾受台灣助養…他成公司老闆 聘用弱勢傳愛2018-02-28 13:12
沒燈讀書、沒錢買文具 越南偏鄉童不放棄夢想2018-02-28 13:09
雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人2018-02-09 14:40
全臺唯一左營舊城北門泥塑門神，107年開春新氣象2018-02-23 10:00
熱門文章
慈湖陵寢遭潑漆憲兵挨批 軍方：難辭其咎會檢討改進2018-02-28 16:49
台獨青年和記者爆口角衝突 大罵：中國豬出去！2018-02-28 16:31
侯友宜宣布辭新北市副市長 參選新北市長2018-02-28 15:36
供奉蔣中正銅像30年 住持：老蔣對台有「大德」2018-02-28 17:22
全民瘋搶衛生紙後 謝金河這樣預言...2018-02-28 19:45
新新台幣設計創意組首獎 國號印的不是「中華民國」？2018-03-01 09:39
柯文哲反對移除北市蔣公銅像 民調：近七成民眾贊同2018-02-28 21:12
【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？2018-02-28 16:32
國軍守不住慈湖陵寢 包正豪：現場指揮官撤職查辦2018-02-28 14:56
慈湖陵寢遭潑漆 大陸遊客：這在大陸會槍斃！2018-02-28 15:20
闖慈湖潑漆青年：停止供奉獨裁者 否則行動不停止2018-02-28 16:28
228事件71周年 青年獨派團體棺柩潑漆、撕毀國旗2018-02-28 16:12
侯友宜能穩住藍新北江山？ 2大變數2018-02-28 23:54
蔣棺柩遭潑漆 孫大千：打臉推動轉型正義的小英2018-02-28 14:15
軍政府向民政府宣戰 包正豪：社會分裂衝突升級警訊2018-03-01 06:48
台北市長選戰 孫大千斷言：國民黨和柯文哲的對決2018-02-28 21:00
蔣介石棺柩遭潑漆 蔣萬安：非常痛心和遺憾2018-02-28 21:22
每逢228就拿蔣中正出氣 潑漆、砍頭 今年火爆加碼…2018-03-01 08:00
直言集／潑漆鬧劇 辱人自辱2018-03-01 00:13
影／昨慈湖潑漆又撕毀國旗 蠻番島嶼社臉書關閉2018-03-01 07:58
新北市長該選誰？小黃運將一句話讓全車的人頓悟2018-03-01 11:48
慈湖潑漆兩蔣是否要移靈？蔣萬安說話了2018-03-01 12:15
蔣中正棺柩被潑漆 周錫瑋：我們真的生氣了2018-02-28 16:28
潑漆獨派青年記者會撕國旗 媒體記者質疑遭請走2018-02-28 15:58
反年改宣傳車擋救護車通道 警開記者會要辦強制罪2018-02-28 21:02
影／慈湖潑漆 後指部：待抓到作案人士再擇期開放2018-02-28 13:15
獨派慈湖潑漆又撕國旗 藍：蔡政府不要只會欺負軍公教2018-03-01 06:34
慈湖潑漆 包正豪：算不算侮辱屍體罪？2018-02-28 14:12
蔣中正棺柩遭潑漆 軍方依法提告2018-02-28 18:09
坦承侯友宜「比較難打」 綠營焦慮急催蘇貞昌2018-03-01 00:13
繼衛生紙之後尿布也要漲了？賣場照片嚇壞媽媽2018-03-01 09:53
垃圾「瀑布」遍布全台 濫倒惡行抓不完2018-03-01 00:11
「我辭職了」侯友宜宣布參選 新北市長選局有得看了...2018-02-28 23:15
影／北市選戰民調3人對決 柯P壓倒性領先2018-02-28 17:14
見前院長游錫堃為何落淚？ 陳亭妃這樣回應2018-02-28 15:07
二二八受難者家屬：中正紀念堂是侮辱2018-02-28 17:57
影／上午潑慈湖棺柩紅漆 下午獨派再撕國旗2018-02-28 17:15
侯友宜參選 掀「母雞帶小雞」效應？2018-03-01 00:09
【重磅快評】陸31條惠台措施 蔡政府還要戒急用忍？2018-03-01 10:42
二二八家屬批蔣中正「殺人魔王」、柯文哲「落跑市長」2018-02-28 19:40
留言