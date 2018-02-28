通勤搭車空汙紅害 環保「綠點」10倍送

2018-02-28 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



搭捷運、公車等大眾運輸，可集綠點換綠色商品的「環保集點制度」啟動兩年多，3月可望突破14萬人下載「環保集點App」，環保署宣布今起只要空氣品質指標預報隔天達到「紅害」等級以上，隔日民眾搭捷運、公車、客運和台鐵，就送10倍綠點；另也研議年底前搭高鐵可集點，並規畫今年上半年納入惜食餐廳可兌點，也呼籲企業及各政府部門加入推動。

交通部長賀陳旦表示，他當初在台北捷運時就曾想過類似綠點的想法，應跨領域利用經營平台概念，配合不同事件及時間點使點數變得珍貴，比如在花蓮強震過後也能同步透過點數振興花蓮觀光，他指出，三月底前將與地方政府召開公共運輸檢討會議，也將針對如何加強轉程討論，他將讓同仁與環保署聯繫尋求合作方案。

日本、韓國早在多年前推動Green Card（綠卡），搭大眾運輸、買環保產品甚至省水都能獲得積分，積分會反饋市民逛博物館等優惠，環保署2015年底推出「綠點」，每1元可集1點、每一百點可折抵綠色消費1元，包含近5千多件環保標章產品，或折抵環教場所、環保旅館費用，從最初只有離峰搭北捷、高捷，只有少數通路能兌點，逐步擴大納入機捷、客運、台鐵，四大票證也都加入，但獨缺高鐵。

由於國內每逢冬季空氣品質差，環保署也連續2年推出冬季搭大眾運輸集點十倍送活動，讓環保集點在一年多，下載人數從4千人飆升到14萬人，去年度冬季10倍送到昨天結束，環保署再宣布，為減緩空汙，只要環保署空品指標預報隔天達「紅害」等級，隔天搭捷運、公車、客運或台鐵，就能送10倍綠點。

雖然下載App人數有顯著成長，不過集點、兌點單位十分有限，讓環保集點仍然難以普及，使用者也多期盼高鐵能納入集點。

環保署管考處長洪淑幸坦言，高鐵遲未納入主要還是預算有限，高鐵長途搭一趟票價就要1千多元，但民眾兌換綠點都須由環保署補助，環保集點今年預算僅2千萬元，目前仍在研議初期短途里程集點，預計年底前可納入。