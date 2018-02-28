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通勤搭車空汙紅害 環保「綠點」10倍送

2018-02-28 18:33聯合報 記者侯俐安╱即時報導

捷運、公車等大眾運輸，可集綠點換綠色商品的「環保集點制度」啟動兩年多，3月可望突破14萬人下載「環保集點App」，環保署宣布今起只要空氣品質指標預報隔天達到「紅害」等級以上，隔日民眾搭捷運、公車、客運和台鐵，就送10倍綠點；另也研議年底前搭高鐵可集點，並規畫今年上半年納入惜食餐廳可兌點，也呼籲企業及各政府部門加入推動。

交通部長賀陳旦表示，他當初在台北捷運時就曾想過類似綠點的想法，應跨領域利用經營平台概念，配合不同事件及時間點使點數變得珍貴，比如在花蓮強震過後也能同步透過點數振興花蓮觀光，他指出，三月底前將與地方政府召開公共運輸檢討會議，也將針對如何加強轉程討論，他將讓同仁與環保署聯繫尋求合作方案。

日本、韓國早在多年前推動Green Card（綠卡），搭大眾運輸、買環保產品甚至省水都能獲得積分，積分會反饋市民逛博物館等優惠，環保署2015年底推出「綠點」，每1元可集1點、每一百點可折抵綠色消費1元，包含近5千多件環保標章產品，或折抵環教場所、環保旅館費用，從最初只有離峰搭北捷、高捷，只有少數通路能兌點，逐步擴大納入機捷、客運、台鐵，四大票證也都加入，但獨缺高鐵。

由於國內每逢冬季空氣品質差，環保署也連續2年推出冬季搭大眾運輸集點十倍送活動，讓環保集點在一年多，下載人數從4千人飆升到14萬人，去年度冬季10倍送到昨天結束，環保署再宣布，為減緩空汙，只要環保署空品指標預報隔天達「紅害」等級，隔天搭捷運、公車、客運或台鐵，就能送10倍綠點。

雖然下載App人數有顯著成長，不過集點、兌點單位十分有限，讓環保集點仍然難以普及，使用者也多期盼高鐵能納入集點。

環保署管考處長洪淑幸坦言，高鐵遲未納入主要還是預算有限，高鐵長途搭一趟票價就要1千多元，但民眾兌換綠點都須由環保署補助，環保集點今年預算僅2千萬元，目前仍在研議初期短途里程集點，預計年底前可納入。

洪淑幸表示，目前也研議將綠點折扣使用在民眾搭乘大眾運輸或其他綠色生活的方式，最快上半年就能納入惜食餐廳。此外，過去高雄、新竹公共自行車都曾與環保集點合作，環保署也呼籲企業、政府機關辦活動時，也能將宣導品改為贈送綠點吸引民眾參加活動，鼓勵綠色運輸並維護空氣品質。

環保集點可串聯綠色生活。圖／環保署提供
環保集點可串聯綠色生活。圖／環保署提供
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