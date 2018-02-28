別搶衛生紙！照護機構著急：別讓真正需要的人買不到

2018-02-28 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



外傳衛生紙價格可能漲價，國人瘋狂大搶購囤貨，但醫療照護機構呼籲，對於臥床、臨時住院；或家中有患者的家庭來說，衛生紙是非常迫切的必需品，「別讓真正需要的人買不到」。

台北市私立龍江老人長期照顧中心主任吳第明表示，機構長期有與醫材公司長期合作，一聽到搶購潮也先囤貨，但是，衛生紙是不能省去的必需品，住民的用量不能加以限制，因為衣服、尿布濕了不擦，會起濕疹、生褥瘡，提升後續照顧成本，增加機構與家屬的負擔，衛福部有必要提出想法與規劃。

職能治療師公會全國聯合會理事長、八里療養院職能治療科主任張自強表示，衛生紙不像是其他東西，這是每天上廁所、流鼻涕都會用到的必需品；不像是限油、限電，米酒、啤酒、蛋塔都可以不吃、不用或少用，但衛生紙是每天都會用到的，不能不用，物價上漲，什麼東西都會漲價，但不應該讓市場變成恐慌性缺貨，讓真正需要的人買不到。

他舉例，如一般的照護機構、家中有臥床的病人、在家中照顧孩子、長輩的照顧者，甚至是臨時住院、醫療院所的病患家屬，這些人是真正有需要，如果連家人都生病了，家屬還要去煩惱哪裡可以買到必須使用的衛生紙，徒增無形的心理壓力。

張自強表示，以八里療養院為例，這幾天請同仁正常補貨，跑遍多家賣場仍無法買到，最後是直接與中盤聯繫才購得；他表示，如果連一般人都不見得買的到，更別說這些相對弱勢、家人生病正在煩惱的家屬，因為看到需求，因此直接向廠商備貨，送到新北市幸福小站庇護商店，協助病人解決問題，建立代購物流管道，純粹服務性質。