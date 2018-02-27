高志鵬辦新新台幣票選 首獎秀台灣原生動物

2018-02-27 21:17 中央社 台北27日電



設計新台幣比賽，作品：福爾摩沙-美麗之島（圖上）創作者Yujun Lin，是專業組目前票數最高的，兩千塊上是台北101、一千塊上是藍腹鷴、五百塊上是梅花鹿、兩百塊是台灣黑熊，一百塊上則是台灣雲豹，這套鈔票設計的票數接近三千票。 圖／翻攝自設計新新台幣比賽首頁 分享 facebook

民主進步黨籍立委高志鵬舉辦的「新」新台幣比賽投票25日結束，「福爾摩沙─美麗之島」獲首獎，創作理念是台灣原生、國寶動物，鈔票上有台灣黑熊、梅花鹿等，代表台灣源源生命體的存在。

「福爾摩沙─美麗之島」是創作者Yujun Lin作品，其中新台幣2000元面額紙鈔上的台北101，如新世代的存在，新與舊的傳承及交流，是緊密而不可分的關係。「福爾摩沙─美麗之島」以1萬3248票拿下首獎，獎金10萬元。

高志鵬今天在社群網站臉書（Facebook）說，總投票數超過3萬票，感謝所有參賽者與投下每張選票的民眾，促使全體台灣人民及大眾媒體一起思辨這個議題。

他說，去年初發起「『新』新台幣設計運動」，希望透過設計競賽激發台灣人創意和設計，將好的設計和美感注入產品或服務，提升附加價值，這是產業轉型關鍵環節之一。

高志鵬表示，更深刻的意義在於促進國家正常化，拚經濟的同時讓台灣成為正常國家，逐步完成轉型正義，設計新台幣其實也是設計新台灣。

他說，「國幣」價值不只是購買力與經濟力，也展現國家設計力和競爭力，新台幣的設計在台灣歷經多次改版，從未納入公民參與程序，黑箱、封閉的遴選機制造就「中華民國美學」，讓二二八事件及白色恐怖「加害者」出現在日常使用的國幣上，叫受難者家屬情何以堪？

高志鵬表示，未來將持續關注新台幣改版議題，希望新接任的中央銀行總裁表態支持。