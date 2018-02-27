福衛五號拍台灣美照能力遭質疑 太空中心提3點回應

2018-02-27 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



福衛五號日前公布台灣全島無雲影像，被民眾讚「美翻了」，國研院太空中心也答應印製海報免費贈送。今天有媒體報導，不具名的太空科學專家對於福爾摩沙衛星五號於3個月內完成台灣全島的取像提出質疑，認為其數據遭美化。

其質疑包括:照片機的結構為複合材料，結構體上貼的熱電偶數目有限，失焦問題提不可能以提升15℃解決；每2天通過台灣一次的福衛五號，不可能比每天通過台灣的福衛二號，更快完成全島取像。此外，目前太空每年算約11億，經常門支出約7億，每年發射一顆衛星的承諾，就像蔡英文總統提出的「3萬月薪」的夢想。

對此，國家實驗研究院太空中心今天發出聲明稿回覆如下：

1. 福衛五號光學遙測酬載溫度調整可將影像光斑直徑縮小約15%，2月23日記者會上已提及須另輔以影像處理的方式雙管齊下改善影像品質，並非僅以溫度控制解決遙測取像儀離焦問題。其中溫控的最佳化，是團隊花了數週操控衛星才得到的成果。 2. 國研院太空中心團隊目前的取像及影像處理技術已較福衛二號當時精進許多，本次拍攝台灣全台影像係運用所有可拍軌道資源，並參考天氣資料，預測無雲地區，精準排程取像，方能以三個月時間取得40多組條帶影像，再汰除雲層遮蔽無法使用的影像組合而成，完全依照國際上衛星全景影像的標準作業處理模式來進行。 3. 第三期太空發展計畫係預定於2019年開始進行，目前正規劃執行項目及所需經費，除了繼續發展前瞻衛星，還會兼顧太空科技人才培育以及產業擴散效應。預定朝每隔一、兩年發射一枚衛星的方向規劃，以藉此帶動國內太空產業的發展。經費會依需求務實編列，希望國人多多支持本土化衛星科技的發展。