影／《龍介台語小教室》年年春 年年富 年年起大厝

2018-02-27 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣宗裕 ╱即時報導



適逢農曆新年，國民黨台南市黨部主委謝龍介在聯合新聞網《龍介の清德周記》直播單元中，用閩南語介紹除夕、正月初一到十五的傳統習俗和典故。

過年要說吉祥話，台語小教室教大家講新年俗諺，「年年春，年年富，年年起大厝」。 分享 facebook