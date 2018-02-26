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中央社前董事長洪健昭病逝 享壽86歲

2018-02-26 21:51中央社 台北26日電

中央通訊社前董事長洪健昭20日因病去世，享壽86歲，曾與洪健昭共事的前駐美國台北經濟文化代表處代表陳錫蕃回憶洪健昭是個學識淵博、性情直率的人。

洪健昭家屬今天表示，洪健昭20日下午3時13分於林口長庚醫院過世，目前停靈在妙覺寺，告別式訂3月6日下午2時在台北第二殯儀館至美三廳舉行。

洪健昭家屬表示，洪健昭約一個多月前因大腸癌轉移到肝臟入院治療，住院期間因腦部出血和大腸癌轉移到肝臟動了兩次手術，手術都成功，但手術後心臟病復發和肺部感染，器官衰竭死亡。

洪健昭曾是台灣大學橄欖球校隊副隊長，體格健壯，但西元1980年代擔任中央社西歐分社（英國倫敦）主任期間，曾接受心臟繞道手術，兩年多前診斷出罹患大腸癌。

曾與洪健昭在中國國民黨智庫國家政策研究基金會共事的陳錫蕃說，他在擔任智庫國家安全組英文網站總編輯並兼任召集人時，洪健昭是國家安全組委員。

陳錫蕃說，洪健昭是個勇於任事、學識淵博、喜歡交朋友、性情直率的人，洪健昭在工作上很尊重他，兩人共事得很愉快。

洪健昭英、日文俱佳，工作經歷豐富，早年曾在台北美國新聞處任職，進中央社後，除倫敦之外，也曾派駐約旦、華府與東京等地，曾任英文部主任、副社長、社長和董事長。

2009年9月，洪健昭以77歲高齡回任中央社董事長，在兩任董事長之間，他還曾擔任政府駐義大利的代表達7年之久。

手術大腸癌

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