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老建物安檢 建築結構技師：專業人力可支應

2018-02-26 19:18中央社 台北26日電

行政院長賴清德今天宣布老舊建物耐震安檢的五大策略，並強制私有公眾使用建物辦理耐震評估和補強。結構技師公會和建築師公會贊同這項政策；且兩個公會的專業人力可以因應。

賴清德今天宣布，內政部針對老舊建物耐震安檢提出五大策略，預計4年投入新台幣60億元。內政部長葉俊榮說，將針對88年以前取得建照的私有公眾使用建築物，包括百貨公司、商場、量販店、旅館、社福機構等，樓地板面積達到1000平方公尺或300坪以上者，強制辦理耐震評估與重建補強。

葉俊榮說，將補助民國88年以前興建的高危險疑慮建築物進行快篩，快篩結果有疑慮者，將強制辦理耐震評估；預定9樓以上建築今年內將完成快篩，6層以上3年內完成，每件補助新台幣2000元。

台北市結構技師公會理事長婁光銘表示，針對民國88年之前取得建照的私有公眾使用建物進行耐震評估的政策是對的。耐震評估分初步和詳細兩種方式，根據建築物耐震能力評估的流程，第一步可以先做初步評估，讓結構技師或土木技師實地到建物現場丈量梁柱和牆壁距離、厚度等，並觀察建物的使用情形。

若是初步耐震評估有疑慮者先篩選出來，再進行詳細的耐震評估，並分析結構、計算出真正的耐震程度。

至於執行人力和費用的問題，婁光銘指出，公會曾經向內政部營建署提報過費用建議，光是總樓地板1000平方公尺的詳細評估費用可能要價數十萬元；而北市的結構技師(自行執業者)可動員約330人，台灣省結構技師公會可動員約400位技師，若再加上土木技師公會自行執業的技師，可望有千餘人力可動用，人力上不會有太大問題。

有關民國88年以前興建的高危險疑慮建築物進行快篩一事，婁光銘建議，快篩僅審查建築圖，沒有實質意義，政府補助2000元也實在杯水車薪，不如直接進行耐震評估來得實際。

中華民國建築師公會理事長鄭宜平表示，建築公會全力支持內政部對老舊私有供公眾使用建物進行耐震評估，並樂於協助盡快推動。

鄭宜平強調，目前全國執業的建築師有3000多位，將會配合各地方政府展開耐震評估相關工作。未來受評檢的建築物，面積各有大小不同，須由評估人員進行勘查後再提報費用，但初步耐震評估每件也要數萬元，詳細耐震評估要數十萬元。

至於每件的評估作業，因需向建管單位調資料，並到現場詳細勘查後，再進行初評的計算及製作報告，大約需要2到3星期。

但政府在補助審查每件快篩的費用為2000元，鄭宜平認為有些偏低，畢竟一棟高層的老建物卷宗可能有數百張圖，光是圖面仔細審查就要花上好幾小時，建議政府可以再酌增補助費用。

內政部新台幣葉俊榮

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