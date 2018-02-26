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看30年環境變遷 中信銀贊助「我們的島」

2018-02-26 00:23聯合報 記者沈婉玉／台北報導

中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（右二）出席導演柯金源新著「我們的島：台灣...
中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（右二）出席導演柯金源新著「我們的島：台灣三十年環境變遷全紀錄」贈書儀式。 圖／中信銀行提供
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中國信託銀行公共關係暨公益推展處長林永勝，昨代表中信銀將導演柯金源記錄台灣環境逾卅五年的最新著作「我們的島：台灣三十年環境變遷全紀錄」，致贈國家公共資訊圖書館、中國信託慈善基金會推動「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」的台灣夢社區基地、「愛接棒計畫」的學校。

長期關心台灣環境永續議題的中信銀行，昨與台灣環境資訊協會、國資圖合作，邀請長期投入環境變遷工作紀錄的柯金源，以「穿越時空卅年，觀看環境變遷的新視野」為題，分享十二部自製影片，引領民眾重新認識台灣，並感受半甲子以來的環境變遷。

中信銀行於二○一六年成立五十周年，發起全台首次日夜接力「Home Run Taiwan愛就跑！九天八夜不斷電環台馬拉松」路跑活動，以雙腳親近家鄉土地。為了台灣環境永續發展，中信銀將環境保護觀念貫徹於企業營運，並與台灣環境資訊協會及中研院等單位合作，透過贊助二○一八環境電影節、台灣生態影像數位典藏、環境教育講座，及支持柯金源「我們的島：台灣三十年環境變遷全紀錄」著作和影像展等方式，為環境教育發聲，號召大眾珍愛台灣這塊土地。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如說，影像紀錄的重要在於讓人類憶起自己曾擁有的一切美好，喚醒群眾以行動留下這片土地的恩賜，她感謝柯金源多年來的投入，也感謝中國信託將這些珍貴紀錄與更多民眾分享，期待透過合作擴大影響力，創造改變社會的動能。

台灣中信圖書館

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