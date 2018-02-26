救危老建築 政府擬強制補強

花蓮強震引起外界關切老舊建築安全問題，政府將祭出鐵腕。 記者謝梅／攝影 分享 facebook

花蓮強震引起外界關切老舊建築安全問題，政府將祭出鐵腕，擬定三年短程計畫，將規定符合一定條件的老屋要強制健檢，將強制補強入法。行政院長賴清德今天上午將舉行記者會，說明處理危險老舊建物耐震健檢的全盤規畫。

政府曾在台南大地震推出「安家固園」專案，希望民眾對老舊建築進行健檢，但許多民眾擔憂房子價值會減損，不太願意參加健檢，成效不彰。

為加強成效並顧及民眾居住安全，行政院擬定一套快篩、評估、補強、改建四大步驟的政策方案，現行建築法對結構補強沒有強制性，未來將在第七十七條中增列，建物結構若是經過評估有危險，就要強制補強或拆除重建。

內政部次長花敬群說，目前台灣屋齡卅年以上的房子，超過四百萬戶，未來若沒有進行都更或重建，十年內將增加到六百萬戶，廿年後更將暴增到八百萬戶。內政部去年針對九二一地震前完工的十二樓以上房屋七千多棟，進行耐震快篩，已完成三分之二，後續會盡快完成。

花蓮地震後，賴清德聽取內政部簡報全國老屋健檢進度，其中推動強化各地老屋耐震結構，將全台建物分為私有公用、單一產權住宅，九層以上高樓層建築，以及五樓以下住宅三大類，分別以建築法、結構安全快篩、危老條例等政策，多管齊下處理。

行政院發言人徐國勇也說，政府也有辦理補助大樓快篩，了解哪裡需要補強，讓安全沒有疑慮，民國一○六年補助約近萬件；目前內政部補助十二樓以上高樓的快篩作業，未來可望擴大補助到九樓以上。政院規畫未來符合一定條件的老屋要強制健檢，並推出耐震評估、重建、補強等整套政策。

徐國勇表示，為全面推動危險及老舊建築物重建，政府今年目標為推動五百件重建計畫，已編列約新台幣二億餘元，補助民眾辦理結構安全性能評估及重建計畫擬定等費用。