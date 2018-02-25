聯合報一周大事2/18~2/24

2018-02-25 00:00 聯合報 綜合整理



國內新聞：

21日：新科監委陳師孟表示，2009年由法務部與司法院合辦的司法節慶祝大會上，司法官們編導演出舞台劇，出現諷刺前總統陳水扁的劇情，將以此為監委生涯第一個調查案，以瞭解司法官是否干預司法審判公正性。

22日：台大春節團拜，孫震、陳維昭、李嗣涔、楊泮池等4位前校長出席，對台大準校長管中閔遴選爭議發表談話。校長遴選委員會召集人陳維昭直指台大從未被這樣糟蹋，相關教育部公文資料應列入台大校史，讓台大人永遠記住這個「汙點」；李嗣涔則批教部玩法弄權。

23日：府院公布內閣改組，5位新任部會首長分別是外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、勞動部長許銘春、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正；現任外交部長李大維將出任國安會秘書長，現任總統府秘書長吳釗燮職缺暫由總統府副秘書長劉建忻代理。

國外新聞：

19日：米蘭晚郵報報導，羅馬天主教教宗方濟各已同意與中國大陸簽署主教任命協議，時間可能在3月。目前中梵建交問題未被提及，但可合理推論，雙方下一步就是恢復外交關係。

20日：南韓國防部長宋永武表示，南韓與美國因冬奧推遲的年度聯合軍事演習將恢復舉行，雙方會在4月前宣布聯合軍演計畫，北韓警告絕不會坐視。