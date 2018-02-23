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總統接見福衛五號團隊 放眼太空市場

2018-02-23 18:47中央社 台北23日電

總統蔡英文今天接見「福爾摩沙衛星五號團隊」，她強調，政府將給予太空科技發展更多的...
總統蔡英文今天接見「福爾摩沙衛星五號團隊」，她強調，政府將給予太空科技發展更多的政策和經費資源，讓台灣的科技產業加入國際太空市場的供應鏈。圖／取自SpaceX公司YouTube
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總統蔡英文今天接見「福爾摩沙衛星五號團隊」，她強調，政府將給予太空科技發展更多的政策和經費資源，讓台灣的科技產業加入國際太空市場的供應鏈。

蔡總統今天接見「福爾摩沙衛星五號（福衛五號）團隊」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞時表示，去年8月25日，帶著「台灣」字樣、有小朋友畫作的火箭，搭載著福衛五號成功發射，讓當時的台灣社會充滿振奮的情緒；去年年底，福衛五號的發射畫面也被放進總統府的年終回顧影片，因為這不僅僅是2017年的台灣大事，更是台灣太空史的重要里程碑。

蔡總統說，福衛五號是台灣第一顆自主研發的高解析度光學遙測衛星，歷經了6年的研製。中間的甘苦與挫折，相信參與研究的人體會最深。她認為，「有錯誤我們就修正，有挫折我們還會再站起來，這就是我們台灣人的精神」。

蔡總統指出，她知道福衛五號就像研究團隊的孩子一樣，大家盡心盡力，突破許多技術的難關，才能創造出今天的成果。福衛五號是結合國內產學研50多個團隊的心血結晶，也是宇宙中最有台灣味的一顆衛星。

蔡總統說，現在台灣有了福衛五號在太空，可以促進國土規劃和學術研究等領域的發展，在環境災防及本土救災上，更可以及時提供相關的圖資，守護家園，她感謝研究團隊為台灣打造了重要的守護星。

另外，蔡總統強調，未來政府將給予太空科技發展更多的政策和經費資源，同時也會積極培育更多的太空人才，並且努力讓太空科技的能量擴散到產業界，讓台灣的科技產業也可以走向世界，加入國際太空市場的供應鏈當中。

國家實驗研究院院長王永和及國家太空中心五號計畫室計畫主持人張和本等，由科技部長陳良基率領，赴總統府晉見總統，總統府副秘書長姚人多也在座。（編輯：林興盟）

太空人福衛五號總統府

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